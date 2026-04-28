En el auditorio del Instituto La Salle se llevó a cabo una ceremonia especial en la que el Distrito Lasallista Norandino Colombia realizó un reconocimiento oficial a la institución por haber obtenido la certificación como Colegio Bilingüe Nacional, otorgada mediante resolución de la Secretaría de Educación Distrital el pasado 20 de marzo.

El evento reunió a directivos, docentes, egresados, aliados estratégicos e invitados especiales, entre ellos el vicepresidente del Consejo de Padres, representantes del colegio hermano Biffi La Salle, así como organizaciones como Conaced, Asobiffi, la Universidad de la Costa, Cambridge Educational Partner, Book & Book, Universidad Simón Bolivar y la Secretaría de Educación de Barranquilla, quienes han acompañado el fortalecimiento académico de la institución.

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Durante la jornada, además de exaltar este importante hito, se presentó la renovación de la imagen institucional, como símbolo de una etapa de evolución que responde a las nuevas dinámicas educativas y al compromiso con la innovación.

De acuerdo con la rectora, Shirly Estela Gaviria Martínez, este logro es el resultado de un proceso que inició en 2022 y que ha implicado una transformación profunda en el modelo educativo. “No es un reconocimiento que llegue de un momento a otro. Ha sido un trabajo constante que involucró ajustes curriculares, cualificación docente y la construcción de una cultura institucional orientada al bilingüismo”, explicó.

El modelo adoptado responde a las exigencias de la Secretaría de Educación, que establece una exposición superior al 50 % en lengua inglesa dentro del plan de estudios. Esto ha permitido que el inglés trascienda la asignatura y se convierta en una herramienta para el aprendizaje en áreas como matemáticas, ciencias y estudios sociales.

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En ese sentido, el coordinador de bilingüismo, Duvan García Vergara, destacó que el enfoque institucional ha evolucionado significativamente. “Hoy no solo enseñamos inglés, formamos estudiantes que aprenden, piensan y se comunican en este idioma, lo que fortalece su proyección en un entorno global”, señaló.

Este reconocimiento impacta directamente en la formación de los estudiantes como ciudadanos del mundo, capaces de desenvolverse en distintos contextos culturales y académicos. A su vez, el proceso ha estado respaldado por un equipo docente certificado en estándares internacionales, garantizando la calidad del servicio educativo.

Para el Hermano Visitador Luis Bernardo Bolívar, este logro responde a una visión clara frente a los desafíos actuales. “El bilingüismo es una respuesta a las exigencias del mundo contemporáneo. Este reconocimiento confirma un trabajo serio y sostenido que busca formar estudiantes preparados para escenarios globales”, afirmó.

La ceremonia también se convirtió en un espacio de encuentro con egresados de distintas generaciones, quienes destacaron el crecimiento institucional y el fortalecimiento de su propuesta educativa. Este proceso se suma a otros logros, como la categoría A+ en las pruebas ICFES, que respalda la calidad académica del colegio.

En línea con su proyección, el Instituto La Salle continúa consolidando su oferta educativa desde los primeros años, con niveles de preescolar que incluyen prejardín, jardín y transición, fortaleciendo así una formación integral desde la base.

Este reconocimiento se enmarca en una visión de futuro que cobra especial relevancia de cara a los 50 años que la institución celebrará el próximo año. Más allá del bilingüismo, el colegio sigue apostando por una educación integral basada en valores como la fe, el servicio, la fraternidad, la justicia y el compromiso.

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Asimismo, la institución avanza en el fortalecimiento de alianzas estratégicas, como su vínculo con Cambridge Educational Partner, que permite potenciar metodologías innovadoras y ampliar las oportunidades académicas de sus estudiantes a nivel internacional.

Con este reconocimiento, el Instituto La Salle reafirma su compromiso con la excelencia educativa y continúa posicionándose como una institución que evoluciona con su contexto, respondiendo a las demandas de un mundo globalizado sin perder su esencia formativa.