Lo que comenzó como un proyecto de rescate se ha consolidado hoy como un modelo de preservación patrimonial liderado por la Fundación Carlos J. Mattos.

Con una inversión que alcanzó los 7.000 millones de pesos, la Fundación encabezó una restauración integral ejecutada entre los años 2000 y 2007. Este esfuerzo no solo detuvo el deterioro causado por la salinidad y el tiempo, sino que devolvió al Caribe colombiano la magnificencia de su ícono arquitectónico más relevante.

Precisión técnica e histórica

La restauración se centró en la recuperación estructural y artística del templo, respetando la esencia de la piedra coralina. A través de un proceso de limpieza especializada y el uso de materiales de alta compatibilidad histórica, la Fundación alcanzó hitos que hoy son parte fundamental de la visual del Centro Histórico:

Consolidación Estructural: Reforzamiento de las columnas principales y reconstrucción de portones monumentales.

Reforzamiento de las columnas principales y reconstrucción de portones monumentales. Habilitación de Espacios: Apertura de tres nuevos accesos y la renovación total del enrejado perimetral.

Apertura de tres nuevos accesos y la renovación total del enrejado perimetral. Riqueza en Mármol: Restauración integral del púlpito y el acondicionamiento técnico de la placa del Altar Mayor.

Restauración integral del púlpito y el acondicionamiento técnico de la placa del Altar Mayor. Fachada de los Santos: La incorporación de las estatuas de Santa Rosa de Lima, Santa Catalina de Alejandría, San Sebastián y San Luis Beltrán, devolviendo la jerarquía sacra al exterior del templo.

El rescate del Vía Crucis

Uno de los capítulos más memorables de esta historia fue la culminación de los 14 pasos del Vía Crucis. Tras la retirada de otros patrocinadores, el proyecto corría el riesgo de quedar inconcluso. La Fundación Carlos J. Mattos asumió el liderazgo financiero y técnico de estas piezas, asegurando que la narrativa visual de la pasión de Cristo se mantuviera completa para la posteridad.

“Asegurar que el patrimonio nacional no se pierda por falta de recursos es nuestra misión. La Catedral es el símbolo vivo de nuestra historia”, sostiene la organización al recordar el inicio de estas obras hace dos décadas.

Un legado a través el tiempo

Dos decenios después de culminada la intervención principal, el impacto de la gestión de la Fundación es más visible que nunca. El impecable estado de conservación que muestran las imágenes actuales es testimonio de una ejecución técnica de primer nivel.

Gracias a esta visión, miles de turistas de todo el mundo pueden admirar hoy cada detalle de la arquitectura colonial sin los rastros del deterioro que amenazaba al templo a finales del siglo pasado. Asimismo, la Catedral ha podido albergar cientos de ceremonias religiosas, eventos solemnes y encuentros comunitarios en un entorno seguro y majestuoso.

La restauración de la Fundación Carlos J. Mattos no fue solo un proyecto de infraestructura; fue el acto que garantizó que el esplendor de Cartagena siga brillando, conservado de manera ejemplar para las generaciones presentes y futuras.