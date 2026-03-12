Combarranquilla continúa reafirmando su compromiso con el bienestar a través de una inversión que supera los $32.000 millones, destinada a garantizar el acceso a la educación y apoyar la continuidad de los estudios de miles de bachilleres en el Atlántico.

Dentro de esta inversión, destaca el Subsidio Educativo, un beneficio que en 2026 proyecta entregar 68.817 auxilios para educación formal, por un valor superior a $30.031 millones, beneficiando directamente a las familias afiliadas a la Caja.

Asimismo, se resalta el impacto de los programas de mérito académico, como Beca Progreso, mediante el cual 12 jóvenes podrán desarrollar sus estudios profesionales, cubriendo el 100 % de su matrícula en la Universidad del Norte, con una inversión de $1.500 millones.

En esta línea de fortalecimiento educativo, 100 estudiantes recibieron computadores portátiles a través del Premio a la Excelencia Académica, gracias a su alto desempeño durante su etapa escolar. La inversión para este programa supera los $163 millones.

Desde este año, Combarranquilla incorporó la Beca Futuro, que cubre el 100 % de la carrera universitaria enfocado en programas del sector salud, exceptuando medicina y odontología, con una asignación de $186.663.200 millones, correspondiente a dos benficiarios.

Los programas Premio a la Excelencia Académica, Beca Progreso y Beca Futuro están dirigidos a hijos de trabajadores afiliados con menores ingresos salariales y entre los requisitos de selección se encuentran el rendimiento académico de los dos últimos años de bachillerato y los resultados de las pruebas ICFES.

Por otro lado, se espera que a lo largo del año, 706 beneficiarios de los Programas Técnicos Laborales en el Centro de Formación Combarranquilla accedan a estas becas del 100% en nuestros programas, con una inversión de $912 millones.

Estas iniciativas forman parte de la estrategia de inversión social de Combarranquilla, orientada a generar oportunidades de formación para mejorar el futuro personal y profesional de los beneficiarios y sus familias, enfocada en su propósito de Transformar Vidas.