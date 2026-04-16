El mercado de vivienda nueva en el Atlántico continúa consolidándose como uno de los más dinámicos del país. Durante el primer trimestre de 2026, el departamento registró la venta de 3.320 unidades, con un claro liderazgo del segmento de Vivienda de Interés Social (VIS), que alcanzó 2.015 unidades y un crecimiento del 11,2%.

Le siguieron los segmentos No VIS, con 767 unidades, y Vivienda de Interés Prioritario (VIP), con 538, evidenciando una fuerte concentración de la demanda en opciones de vivienda más asequibles. Este comportamiento ha estado acompañado por un impacto significativo en el empleo, con más de 69 mil puestos de trabajo generados por el sector, reafirmando su papel como motor económico regional.

A nivel nacional, el Atlántico se mantiene en la tercera posición en ventas de vivienda nueva, superando a departamentos como Valle del Cauca, Bolívar y Santander, y ocupando el segundo lugar en el segmento VIS.

Uno de los factores clave en este desempeño ha sido el impacto del subsidio Mi Techo Propio de la Alcaldía de Barranquilla con 3.619 beneficios entregados, un factor determinante en la dinámica del mercado local, donde 5 de cada 10 unidades comercializadas en los segmentos VIS y VIP, cuentan con este apoyo.

Este comportamiento positivo se da en un contexto retador, marcado por el incremento en las tasas de interés hipotecarias como resultado de las políticas monetarias. Sin embargo, el sector financiero ha respondido con alternativas que facilitan el acceso a vivienda, incluyendo esquemas de financiación de hasta el 90% o 100% del valor del inmueble, diferentes modalidades de pago y condiciones ajustadas al perfil de los compradores.

De acuerdo con Laura Restrepo, gerente de Camacol Atlántico, “si la tendencia se mantiene, el departamento podría superar las 15 mil unidades vendidas al cierre de 2026, una meta que también podría fortalecerse con la implementación del subsidio departamental ‘Mi Casa Bacana’ en los próximos meses”.

En esa misma línea, desde el gremio destacan la importancia de que las familias tomen decisiones informadas en un entorno que hoy ofrece múltiples herramientas para acceder a vivienda. Jorge Segebre, presidente de la junta directiva de Camacol Atlántico, aseguró que espacios como la Feria VIS se han convertido en un punto clave para acercar a los ciudadanos a opciones reales, con información clara y acompañamiento especializado durante el proceso de compra.

Gran Feria de Vivienda Vis

Precisamente, como parte de esta estrategia, los días 17, 18 y 19 de abril se llevará a cabo la Feria de Vivienda de Interés Social en el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz, en Barranquilla. El evento, de entrada libre, reunirá en un solo lugar a constructoras, entidades financieras y cajas de compensación, ofreciendo a los asistentes la posibilidad de conocer proyectos, acceder a asesoría personalizada, explorar opciones de financiación y recibir información sobre subsidios disponibles.

Durante la feria, los visitantes podrán encontrar una amplia oferta de viviendas, realizar procesos de preaprobación de crédito, acceder a beneficios y conocer alternativas que les permitan avanzar en el objetivo de adquirir vivienda propia, en un entorno diseñado para facilitar la toma de decisiones.

Con estas iniciativas, el Atlántico no solo ratifica su liderazgo en el sector, sino que continúa generando oportunidades para que más familias accedan a vivienda, incluso en medio de un contexto económico desafiante.