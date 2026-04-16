Autoridades y expertos en Colombia hablan de una inminente llegada del fenómeno de El Niño en el país. Por supuesto que las proyecciones encendieron las alarmas en lo que refiere a lo ambiental, pero ahora también existen preocupaciones en el sector de energía y el económico.

Leer también: Atlántico, en el top 3 nacional en ventas de vivienda nueva y proyecta cierre de año con más de 15 mil unidades vendidas

La probabilidad de que se desarrollen condiciones de El Niño ya superan el 60 % en el corto plazo y podría alcanzar hasta el 90 % en el mes de septiembre.

Se trata de un escenario que tiene que ver con la sequía en la mayoría de las regiones del territorio nacional. Significa menos lluvias, mayores temperaturas, lo que se transforma en presión en sectores como el de energía, agricultura y por supuesto en el abastecimiento de agua.

Hay que recordar que Colombia depende en gran medida de la generación hidroeléctrica, por lo que la caída de los niveles en los embalses puede poner en peligro la capacidad de generación. Es por eso que se habla de un posible racionamiento de energía.

El ministro de Energía y Minas, Edwin Palma, ha insistido en varias oportunidades que el país está preparado para un escenario incluso extremo y que la idea es evitar “ni un minuto de racionamiento”.

Desde el Gobierno no se habla de que un racionamiento sea inminente, pero tampoco se descarta en su totalidad.

En este punto, como ha ocurrido en años anteriores, se espera que se activen fuentes térmicas, como gas y carbón, lo que impactaría directamente en el precio de los servicios públicos.

También es importante destacar que el sector eléctrico no es el único que se vería afectado. La producción agrícola sufriría cambios, lo que encarecería los alimentos por medio de la inflación.

Importar gas desde Perú

El gerente de Transportadora de Gas Internacional (TGI), Jorge Henao, alertó sobre la necesidad de fortalecer la seguridad energética del país mediante la diversificación de fuentes de suministro. El llamado se centró en anticipar riesgos en el abastecimiento energético nacional.

En ese sentido, durante el Congreso de Naturgas 2026, manifestó que, ante la llegada inminente del fenómeno de El Niño, Colombia debe anticiparse a los efectos del fenómeno climático, especialmente en el sector energético.

“Puedo destacar el papel que podría jugar la integración energética regional, en particular con Perú. Tenemos un yacimiento gigante en Perú, que es Camisea, el cual ha permitido la exportación por más de 20 años”, sostuvo en un panel el experto.

Añadió que este recurso representa una alternativa competitiva para Colombia. “El gas de Perú es el gas de exportación más económico de la región. Gas licuado puesto en Melchorita a 6 dólares por millón de BTU”.

Acto seguido, insistió que este suministro podría llegar al país por diferentes vías. “Es un gas que puede acceder al sistema colombiano, no solamente a través de sistemas de transporte por gasoductos, sino a través de puertos de importación y exportación”.