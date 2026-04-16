Este jueves tuvo lugar una reunión entre delegados de los candidatos presidenciales, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Militares, la Policía y la Procuraduría con el propósito de evaluar la seguridad de las elecciones programadas para el próximo 31 de mayo.

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Gregorio Eljach Pacheco, procurador general, intercedió directamente ante las agencias de seguridad del Estado para que atiendan “con prontitud” las reclamaciones de protección de las 14 campañas que participan en la contienda, para lo que escuchó, junto con las autoridades pertinentes, a voceros de cada una de ellas.

El jefe del Ministerio Público reiteró que desde la Procuraduría “queremos diseñar una estrategia como Paz Electoral para lograr los mismos resultados que obtuvimos en las elecciones al Congreso, con la que haya libertad, tranquilidad, que sean oportunas, conscientes y que se respeten los resultados”.

Procuraduría

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que desde el Gobierno nacional están asegurados los recursos presupuestales para garantizar la protección de los candidatos y de todos los actores de la campaña presidencial.

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A su vez, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, dio a conocer las medidas que han sido adoptadas e implementadas en función del riesgo de cada candidato, el número de efectivos disponibles y la cantidad de servicios que se han prestado en todo el territorio nacional.

Al finalizar el encuentro institucional, a la que también asistieron funcionarios del Ministerio de Defensa, la Defensoría del Pueblo, la Registraduría Nacional, entre otras entidades, se acordó dar a conocer los avances antes los requerimientos puntuales que se denunciaron y a los que se hará seguimiento y vigilancia por parte del Ministerio Público.

Ya días antes, la Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por la vida, la integridad y las garantías democráticas de la dirigente política, e hizo un llamado urgente a las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

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La entidad solicitó a la Fiscalía General de la Nación avanzar con celeridad en las investigaciones para identificar a los responsables y determinar los riesgos que enfrenta la candidata.

Además, insistió en que ningún ciudadano debe ser objeto de amenazas o intimidaciones por ejercer participación política, al tiempo que pidió reforzar la protección a las mujeres que participan en escenarios electorales.