La candidata presidencial Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez anunciaron que estarán este jueves en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador, en medio de las tensiones derivadas del actual conflicto binacional y la reciente escalada arancelaria.

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De acuerdo con la campaña, ambos líderes del Centro Democrático se desplazarán hasta el puente internacional de Puente de Rumichaca, uno de los principales pasos fronterizos entre los dos países.

Desde ese punto, se realizará un pronunciamiento que incluirá un anuncio considerado relevante por el partido. Además, se tiene programada atención a medios de comunicación nacionales, regionales e internacionales.

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La guerra comercial entre Colombia y Ecuador, dos países con una larga y sólida relación comercial, comenzó con la imposición de aranceles del 30 % a partir del 1 de febrero y del 50 % desde el 1 de marzo por parte del presidente Daniel Noboa.

El mandatario ecuatoriano alega que Colombia no hace lo suficiente en materia de seguridad en la frontera común, de 586 kilómetros, donde operan bandas del crimen organizado.