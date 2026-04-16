Netflix nos sigue sorprendiendo con sus estrenos en el mes de abril, el pasado miércoles vio la luz la tercera y última temporada de ‘Perfil Falso’, la serie colombiana creada por Pablo Illanes.

Lea también: Más de 100 participantes miden talento en el Festival Pedazo de Acordeón

En esta nueva temporada el público podrá disfrutar de 10 episodios cargados de intriga como lo ha sabido manejar en sus anteriores entregas.

De acuerdo a la sinopsis, en ‘Perfil Falso’ “Camila conoce a su príncipe azul a través de una aplicación de citas. Tras un idílico romance, planea darle una sorpresa..., pero termina atrapada en un falso paraíso”.

A ello se le suma la liberación de Ángela de prisión y una vez afuera emprenda la emisión para una venganza en contra de Camila. Paralelo a ello un asesino se va contra los bailarines del club Labios de Oro.

Esta serie cuenta con la participación de actores y actrices como Carolina Miranda, Rodolfo Salas, Lincoln Palomeque, Manuela González, Iván Amozurrutia, Julián Cerati, Víctor Mallarino, Mauricio Henao, Felipe Londoño y Juliana Galvis.

Lea también: Estos son los galardonados en apartados técnicos en los Premios Platino

La serie entremezcla drama, romance y thriller con algo de suspenso e intriga elementos muy marcados en las dos temporadas pasadas, la primera estrenada el 31 de mayo de 2023 y la segunda dos años más tarde, el 8 de enero de 2025.

A este estreno se le suma el de ‘Envidiosa’ que llega a su cuarta temporada que estrenará globalmente el próximo miércoles 29 de abril.

Creada por Adrián Suar, la comedia hecha en Argentina regresa con diez nuevos episodios para despedir el universo de Vicky, quien se encuentra en una etapa de su vida tan desafiante como transformadora.

Lea también: Ciencia le aporta a la moda bolso con ‘piel’ de dinosaurio

En esta última temporada, Vicky choca con los reveses de un presente que no logra asimilar: la convivencia con Matías y Bruno, una nueva dinámica familiar y la reaparición de vínculos del pasado que, como siempre, llegan en el momento menos oportuno. Entre intentar que las cosas funcionen y no perder lo que construyó, su vida empieza a tomar formas que no necesariamente se parecen a las que había imaginado, obligándola a adaptarse a una realidad más desordenada de lo esperado.

Acompañando el éxito de la primera y segunda temporada, la tercera entrega estrenada en noviembre de 2025, se ubicó en el puesto número 1 del Top 10 semanal en Argentina, Uruguay y Chile; y en el puesto número 5 del top 10 de Netflix semanal global de series de habla no inglesa con 2.8 millones de visualizaciones en todo el mundo. A su vez, ingresó al Top 10 semanal en 8 países incluyendo Colombia, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, Perú, Panamá y Venezuela.