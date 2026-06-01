En mayo la ministra de Ambiente, Irene Vélez, alertó que el fenómeno meteorológico de El Niño llegará a Colombia antes de lo previsto y será “fuerte o muy fuerte”, por lo que se deben tomar acciones inmediatas para enfrentar los impactos de una crisis hídrica en el país.

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Este lunes 1 de junio la Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, hizo un llamado a las autoridades nacionales y territoriales para abordar esta situación climática desde una visión integral y preventiva, que no incluya solamente la crisis hídrica.

Esto en el marco de la mesa de seguimiento a ’El Niño’ convocada por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), en la que el Ministerio Público advirtió que este fenómeno meteorológico no puede ser analizado exclusivamente desde la perspectiva de la escasez hídrica.

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“Los efectos trascienden el abastecimiento de agua y comprometen otros sectores estratégicos para el país”, indicó la Procuraduría en un comunicado.

En ese sentido, la PGN señaló que esta situación genera impactos directos sobre la seguridad alimentaria, debido a las afectaciones en la producción agrícola y pecuaria; y la seguridad energética, ante la disminución de niveles en embalses y posibles presiones sobre el sistema eléctrico nacional.

También se refirió a los impactos en la salud pública, especialmente por el aumento de enfermedades asociadas a altas temperaturas, calidad del aire y dificultades en el acceso al agua potable.

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Por estas razones la Procuraduría reiteró que el país “debe prepararse de manera articulada frente a los desafíos que representa el Fenómeno de El Niño, priorizando la protección de las comunidades más vulnerables y garantizando respuestas oportunas frente a los posibles impactos ambientales, sociales y económicos”.

El fenómeno de El Niño se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico, que produce a su vez una intensa sequía y suele ocurrir de forma cíclica cada dos años, lo que altera los patrones meteorológicos a nivel mundial.

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El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, puntualizó que las autoridades locales, tanto alcaldías como gobernaciones, son las responsables de tomar las acciones correspondientes para atender esta “emergencia climática”.

“Es necesario comenzar a programar campañas de ahorro de agua, energía y prevención de incendios y estrategias que eviten impacto sobre la vegetación y fauna local”, recomendó la ministra Vélez en mayo pasado.