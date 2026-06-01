El proceso democrático de Colombia ha recibido un importante respaldo internacional tras la culminación de la primera vuelta presidencial de este año. La Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su máxima representación diplomática, se pronunció formalmente para avalar el desarrollo de los comicios del domingo 31 de mayo, en los cuales los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda obtuvieron las mayores votaciones, asegurando su paso a la segunda vuelta por la presidencia.

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El pronunciamiento del organismo internacional coincide con los llamados urgentes que habían realizado horas antes diversos sectores productivos del país —como la Andi, Fenalco y el Consejo Gremial Nacional— junto a la Federación Nacional de Departamentos, quienes habían solicitado de forma explícita el acompañamiento de veedores internacionales para blindar de confianza el sistema de votación y dar plenas garantías a la ciudadanía frente a las dudas expresadas por el Poder Ejecutivo sobre el preconteo de los votos.

A través de un mensaje emitido en su cuenta oficial de la plataforma X, el secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, validó el desempeño de las instituciones colombianas encargadas de la organización y el resguardo de la jornada electoral. El alto funcionario internacional colocó el foco en la actitud democrática de la población y el orden público mantenido por las autoridades estatales en todo el territorio nacional.

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“Saludo a la ciudadanía colombiana por su participación cívica en la jornada electoral celebrada hoy en el país. Reconozco el trabajo de las autoridades electorales y las fuerzas de seguridad por su labor, reflejado en una jornada pacífica y ordenada”, manifestó de manera textual Ramdin.

Y agregó: “Felicito a las dos fórmulas que avanzan a la segunda vuelta. La OEA estará nuevamente presente en la segunda vuelta del 21 de junio con una robusta Misión de Observación Electoral MOE OEA”.

Una robusta misión de observación vigilará el proceso electoral definitivo para brindar plenas garantías

La ratificación de que una Misión de Observación Electoral (MOE OEA) se mantendrá en el país para la segunda vuelta del próximo 21 de junio responde directamente a las demandas de equilibrio y seguridad jurídica exigidas por las distintas asociaciones gremiales.

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La presencia de este cuerpo técnico internacional busca disipar cualquier cuestionamiento en torno al procesamiento de los datos y asegurar un ambiente de absoluta transparencia para que el electorado defina el rumbo de la nación.