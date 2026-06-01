Juan Daniel Oviedo, quien era la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, y quien no logró los votos para avanzar a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, se expresó sobre los resultados de la jornada electoral de este domingo 31 de mayo.

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El también exdirector del Dane, al ser cuestionado sobre a quién apoyará en segunda vuelta, teniendo en cuenta que Valencia declaró si apoyo a Abelardo De la Espriella, no dejó claro su postura, pero envió un mensaje que parece no estar acorde con la excandidata del uribismo.

“Es increíble que Colombia se debata su futuro entre la homofobia, el machismo y la irresponsabilidad a la hora de gobernar. Por consiguiente, esta es una decisión seria como líder político de centro que quiero ser de forma responsable y la estaremos anunciando el próximo 3 de junio a las 10 de la mañana”, dijo.

Agregó: “Yo como proyecto político me debo a Bogotá y a los bogotanos”.

Ante la insistencia de si Paloma “lo dejó en libertad” para tomar una decisión, Oviedo dijo que el acuerdo era cumplir la palabra hasta el 31 de mayo y llamó a entender “el mensaje político” de los resultados de la primera vuelta, que para él es que “el país no quiere volver a proyectos políticos que representan el pasado, que quiere un presente... En realidad me duele como colombiano que los resultados se debatan entre los extremos y que nos lleven a no reconocer los problemas del país”.

Hay que recordar que la ahora excandidata presidencial Paloma Valencia reconoció su derrota en las elecciones de este domingo 31 de mayo y anunció que apoyará al representante del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo De la Espriella.

En medio de una rueda de prensa la representante del Centro Democrático, quien solo consiguió 1.637.690, es decir el 6,92 % de los votos – de acuerdo con el boletín 30 de la Registraduría –, expresó: “nuestra defensa es por Colombia, por una economía de mercado y, por eso, hoy quiero decirlo claramente: a pesar de los ataques, a pesar de las heridas, tenemos el corazón siempre dispuesto, como lo hemos tenido siempre, a servirle a Colombia”.

En su intervención, la política pidió a sus seguidores acompañar la candidatura del abogado con el propósito de “derrotar a Petro” y respaldar “las ideas de la libertad, el progreso y la iniciativa privada”.

“De manera personal, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella”, dijo.

Y agregó: “Colombia no caerá en el comunismo ni neocomunismo”.