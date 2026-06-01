El candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, quien pasa a segunda vuelta tras obtener el segundo lugar en las elecciones de este domingo, en las que resultó ganador el aspirante Abelardo de la Espriella, dijo que se pronunciará sobre los resultados cuando se aclare el supuesto desfase en las votaciones denunciado por el presidente Gustavo Petro minutos antes.

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“Nuestra vida ha sido una incesante lucha, la he hecho sin pausa y en las peores circunstancias, en los momentos más difíciles hemos sabido salir delante, hemos sobrevivido genocidios, afrontado las peores persecuciones y muchas de las organizaciones a las que pertenecemos se las ha intentado diezmar y aquí estamos: hoy obtuvimos 10 millones de votos en Colombia”, dijo Cepeda Castro desde el Hotel Tequendama, en el centro de la capital del país.

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“Hay dos situaciones que son en este momento bastante confusas: el presidente de la República ha dicho que hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral, estamos hablando de 885 mil personas o cédulas, queremos que eso se aclare; pero segundo, existe información en indicios sobre un número indeterminado de mesas en las cuáles se han presentado votaciones atípicas, así que solo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado este asunto nos vamos a pronunciar sobre los resultados de esta noche”, agregó.

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“Se nos puede decir que no queremos aceptar un resultado en democracia, pero revisemos someramente: hicimos una consulta al Pacto Histórico y horas antes de la consulta miles de puestos electorales fueron cambiados de lugar, cientos de miles de personas no pudieron ejercer su derecho al voto por esa situación que nunca se aclaró, después estaba prevista una consulta interpartidista y mi candidatura fue vetada y otro candidato que estaba en la misma consulta sí fue admitido, y autoridades e incluso gobiernos extranjeros están metiéndole la mano a nuestras elecciones, como con el presidente Noboa, que no es otra cosa que una vulgar injerencia”, advirtió.

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Y anunció finalmente: “Vamos a ganar en segunda vuelta, que no quepa duda, y vamos a enrutar desde esta noche todos nuestros esfuerzos para unir a todas las fuerzas y derrotar a Abelardo de la Espriella”.

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