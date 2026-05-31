La excandidata presidencial Paloma Valencia reconoció su derrota en las elecciones de este domingo 31 de mayo y anunció que apoyará al representante del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo De la Espriella.

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En medio de una rueda de prensa la representante del Centro Democrático, quien solo consiguió 1.637.690, es decir el 6,92 % de los votos – de acuerdo con el boletín 30 de la Registraduría –, expresó: “nuestra defensa es por Colombia, por una economía de mercado y, por eso, hoy quiero decirlo claramente: a pesar de los ataques, a pesar de las heridas, tenemos el corazón siempre dispuesto, como lo hemos tenido siempre, a servirle a Colombia”.

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La senadora, líder del uribismo, se quedó en el tercer lugar de la contienda electoral, siendo superada por Abelardo De la Espriella, quien consiguió más de 10.346.234 de votos (43,73 %) – con el 99,85 % de las mesas informadas – e Iván Cepeda, con 9.680.834 votos (40,91 %).

En su intervención, la política pidió a sus seguidores acompañar la candidatura del abogado con el propósito de “derrotar a Petro” y respaldar “las ideas de la libertad, el progreso y la iniciativa privada”.

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“De manera personal, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella”, dijo.

Y agregó: “Colombia no caerá en el comunismo ni neocomunismo”.

“Su voto es la expresión de los colombianos hastiados de un gobierno corrompido, de un gobierno inútil, pero sobre todo de un gobierno complaciente con los violentos”, añadió Valencia sobre la votación que recibió De la Espriella.

La senadora dijo estar firme “al lado de las ideas de la libertad, del progreso, de la iniciativa privada y, por supuesto, del cuidado de los más pobres”.

“Siempre se ha dicho que los colombianos no caemos y es cierto. Yo como Paloma, la de siempre, la que siempre está en la batalla por Colombia, seguiré en esta batalla para derrotar a Iván Cepeda y a su proyecto destructivo, aliado con la criminalidad, con la corrupción y con lo peor para Colombia”, expresó.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe reconoció la derrota de su partido en las urnas y también anunció su apoyo a la campaña de Abelardo De la Espriella.

“Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades. Colombia ha descubierto a una gran líder, con toda la vigencia hacia el futuro, Paloma Valencia. Ganó el Dr. Abelardo De La Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero”, escribió el expresidente en su cuenta de X.