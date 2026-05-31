Colombia vivió una nueva jornada electoral este domingo 31 de mayo para escoger al nuevo presidente de la República; sin embargo, la disputa entre los 12 candidatos no quedó definida pues ninguno alcanzó el 50 + 1% exigido para conseguir el puesto en la Casa de Nariño.

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En esta oportunidad, los candidatos Abelardo De la Espriella con el 43,73 % e Iván Cepeda con 40,91 % lograron conseguir la mayoría de los votos y deberán enfrentarse en una segunda vuelta electoral.

Uno de los hechos que llamó la atención durante estas elecciones es que la opción ‘Voto en blanco’ superó a varios de los reconocidos políticos que aspiraban a la presidencia.

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De acuerdo con el boletín 26 – con el 99,74% de las mesas informadas – entregado por la Registraduría, el Voto en blanco consiguió 406.594, ubicándose por encima de candidatos con amplia trayectoria como Claudia López, quien tiene 225.121 votos; Santiago Botero (205.922); Mauricio Lizcano (53.803); Miguel Uribe (28.613); Sondra Macollins (19.860); Roy Barreras (14.098); Gustavo Matamoros (5.620).

Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda se enfrentan en segunda vuelta

El resultado refleja además la fuerte concentración del voto en torno a los tres principales aspirantes en una elección que comenzó con más de un centenar de precandidatos y que terminó reducida a trece nombres en el tarjetón, de los cuales dos se retiraron a última hora para apoyar a Cepeda.

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Son ellos el excanciller Luis Gilberto Murillo, que obtuvo 13.152 votos, y el exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo, con 12.580 papeletas, que sin embargo no serán tenidas en cuenta.

Para estas elecciones fueron llamados a las urnas más de 41 millones de ciudadanos y se alcanzó una participación de 57,41 %, que superó el 54,9 % alcanzado en la primera vuelta de 2022.