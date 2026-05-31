Los resultados preliminares de las elecciones presidenciales de 2026 muestran un escenario completamente distinto al registrado en la primera vuelta de 2022. Con el 97,58 % de las mesas informadas, el candidato Abelardo De La Espriella lidera la contienda con 10.118.924 votos, equivalentes al 43,77 % del total, mientras que Iván Cepeda obtiene 9.451.732 sufragios, correspondientes al 40,88 %.

Elecciones presidenciales 2026: ¿cuándo será la segunda vuelta entre De la Espriella y Cepeda?

La comparación con las elecciones de 2022 evidencia un crecimiento significativo de ambos aspirantes frente a los resultados que obtuvo entonces el hoy presidente Gustavo Petro. En la primera vuelta de hace cuatro años, Petro alcanzó 8.542.020 votos, equivalentes al 40,3 % de la votación.

De esta manera, Abelardo De La Espriella supera en 1.576.904 votos la cifra conseguida por Petro en 2022 y también mejora su porcentaje electoral en 3,47 puntos porcentuales, al pasar de 40,3 % a 43,77 %.

Por su parte, Iván Cepeda también rebasa la votación histórica de Petro. El candidato suma 909.712 votos más que los obtenidos por el hoy mandatario en la primera vuelta de 2022 y registra un porcentaje de 40,88 %, ligeramente superior al 40,3 % alcanzado entonces por el líder del Pacto Histórico.

Mientras tanto, la distancia entre los dos principales aspirantes de 2026 es de 667.192 votos. Aunque De La Espriella mantiene la ventaja, ninguno de los candidatos alcanza el umbral del 50 % más uno de los votos válidos, por lo que, de mantenerse esta tendencia una vez concluido el escrutinio, el país se encaminaría a una segunda vuelta presidencial.

Los resultados reflejan además una fuerte concentración del voto en los dos candidatos punteros, quienes reúnen más del 84 % de la votación total, dejando muy atrás a los demás aspirantes de la contienda.