Dos miembros de la Armada Nacional, de su especialidad Infantería de Marina, que hacían parte del Plan Democracia en el municipio de San Antonio de Palmito, departamento de Sucre, fueron denunciados por líderes de la etnia Zenú de estar participando en política.

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La denuncia la hizo pública ante los medios de comunicación y en el Puesto de Mando Unificado (PMU) el coordinador de la Misión de Observación Electoral (MOE) en Sucre, José Fredy Aguilera, que fue quien recibió el reporte por parte de los líderes en el corregimiento Algodoncillo, donde se habría registrado este hecho.

En entrevista con EL HERALDO el líder de la MOE, sostuvo que “recibió una información de los líderes indígenas que capturaron a dos miembros de la fuerza pública (Infantería de Marina) que estaban haciendo campaña política o presionando a la ciudadanía para que votara por un candidato”.

De acuerdo con el reporte que recibió la MOE los dos infantes fueron retenidos por la guardia indígena Zenú, pero no saben dónde los tienen.

Agregó Aguilera que los miembros de la fuerza pública estarían incursos en el delito de constreñimiento al sufragante y otros.

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“Este tema ya lo presenté, con un informe, en el PMU y fue abordado muy por encima. Es un hecho grave porque se trata de personas armadas”, dijo el coordinador de la MOE.

Las autoridades en Sucre dicen estar corroborando la información.

Otras anomalías

De otra parte, durante las cuatro primeras horas de las elecciones en Sucre en el PMU las autoridades reportan normalidad casi total en los 26 municipios y sin alteraciones del orden público en ninguno.

Sin embargo, la Fiscalía realizó indagaciones a personas capturadas, entre ellas una por supuesto constreñimiento al sufragante.

Además en la IE San José, de Sincelejo, un jurado de mesa fue sorprendido consumiendo estupefacientes, y en este mismo sitio dos jurados de mesa votaron antes de aperturarse las elecciones, lo que también ocurrió en las pasadas elecciones legislativas.

Igualmente, al inicio de la jornada se presentaron suspensiones en el servicio de energía en el municipio de Corozal por parte de la empresa Afinia.