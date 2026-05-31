La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por presunta participación indebida en política electoral durante el discurso de instalación de las elecciones presidenciales en Valledupar.

De acuerdo con un video que se aprecia en redes, el ministro hizo una intervención ante las autoridades locales, electorales, organismos de control y ciudadanía en la que anunciaba el inicio de la jornada.

“En el video se advierte que el funcionario, en un momento de su discurso, indica que en la jornada se presentan varias opciones, pero resaltando que una de ellas es la que respalda un proyecto de transformación y de cambio que es el que ha liderado el presidente de la república, lo que se podría entender como una muestra de apoyo a una candidatura en concreto”, explicó el Ministerio Público.

Según el Consejo Nacional Electoral, el delito tipificado como “constreñimiento al sufragante” se da únicamente cuando se “amenace o presione por cualquier medio a un ciudadano con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato”, algo que ha sucedido en elecciones anteriores por parte de grupos armados ilegales.

La polémica surge apenas días después de que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abriera una investigación de oficio contra Petro por presunta participación en política debido a sus declaraciones y publicaciones relacionadas con la campaña presidencial.