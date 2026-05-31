En una silla de ruedas empujada por uno de sus hijos, la adulta mayor Petrona Meza no dudó en cumplir su cita con la democracia, pese a su avanzada edad y las dificultades para movilizarse.

Meza tiene 82 años, es malambera de pura cepa y pertenece a la etnia Mocaná, una de las comunidades ancestrales con mayor presencia en este municipio del área metropolitana de Barranquilla.

Portando una cédula recientemente expedida, pasó por el control biométrico que le indicó que debía dirigirse a la mesa 5 para ejercer su derecho al voto.

Debido a sus limitaciones de movilidad, los funcionarios electorales habilitaron un atril especial para que pudiera marcar el tarjetón y firmar el acta de votación con comodidad.

Como ella, decenas de adultos mayores acudieron a los puestos de votación para participar en la jornada electoral.

Con pulso firme, Petrona depositó el tarjetón en la urna ante la mirada enternecida de los jurados de votación. Luego, orgullosa, mostró a EL HERALDO su cédula y el certificado electoral que recibió tras cumplir con su deber ciudadano.

La jornada electoral transcurrió con normalidad en Malambo, donde se observó un incremento en la afluencia de votantes durante las horas del mediodía.