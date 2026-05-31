Los votantes del municipio de Soledad han salido a cuenta gotas a participar de la jornada electoral, en los diferentes puntos de votación que hay en el municipio, destacando que hasta el momento no hay aglomeraciones en las instalaciones destinadas para tal fin.

El calor ha sido protagonista de la jornada, pues se experimenta una intensa sensación térmica en medio de un día soleado y con mucha humedad, lo cual ha elevado la temperatura en los sitios de votación donde los jurados tratan de combatir la situación con abanicos de mano y valiéndose de lo que puedan para generar fresco.

Pese a que en la primera hora del proceso hubo cortas filas en algunos puntos, a esta hora hay poca asistencia de gente, haciendo que entrar a depositar el voto sea un trámite ágil.

Según consultó EL HERALDO a los jurados de diferentes mesas, se estableció que en promedio de algo más de 300 votantes por mesa, entre 20 y 35 personas ya Joan acudido a votar.

La jornada ha estado marcada por la presencia de adultos mayores, que pese al intenso calor, se están acercando a los puntos para ejercer su derecho al voto.

La Registraduría está implementando los controles biométricos de rigor, lo cual ha levantado sorpresa en algunos sufragantes, que sin embargo se han mostrado colaboradores y entusiastas con el nuevo método de confirmación de identidad.

En Soledad hay 54 puestos de votación habilitados, con mil mesas dispuestas para un censo electoral de 343.745 personas que son esperadas durante este domingo.