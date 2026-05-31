La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó este domingo que mantiene el monitoreo de 18 emergencias activas en distintas regiones del país durante la jornada de elecciones presidenciales, aunque aclaró que ninguna de ellas afecta el desarrollo de las votaciones ni el funcionamiento de los puestos habilitados por la Registraduría. Siga el curbimiento EN VIVO AQUÍ

Con el fin de hacer seguimiento tanto a las condiciones climáticas como a los eventos que se presentan en el territorio nacional, la entidad activó la Sala de Crisis Nacional, desde donde se coordina la vigilancia permanente de las situaciones reportadas.

De acuerdo con el más reciente balance, 11 de las 18 emergencias corresponden a inundaciones. Los departamentos con mayores afectaciones son Chocó, Caquetá, Casanare y Sucre.

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La UNGRD detalló que continúan activas emergencias por inundaciones en zonas de Chocó, Meta y Casanare. Asimismo, se mantiene el seguimiento a un movimiento en masa registrado en el municipio de Caicedonia, Valle del Cauca, y a un incendio de cobertura vegetal en Puerres, Nariño, que presenta un avance de control del 95 %.

Entre las novedades reportadas durante la mañana de este domingo se encuentra la recuperación del servicio de energía eléctrica en varios municipios de Bolívar que habían registrado interrupciones.

cortesía/Cortesía Desde la Sala de Crisis Nacional, el director de la UNGRD lidera el seguimiento al proceso electoral.

También se informó sobre una inundación en la zona urbana de Puerto Gaitán, Meta, situación que, según las autoridades, no compromete el normal funcionamiento de los puestos de votación.

Por otra parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) mantiene alertas por posibles crecientes súbitas e inundaciones en las cuencas de los ríos Magdalena y Cauca, así como alertas por movimientos en masa en sectores de Chocó, Santander y Meta.

Respecto a las condiciones meteorológicas para el resto de la jornada, las autoridades prevén tiempo mayormente seco durante la mañana en las regiones Caribe, Andina y Pacífica.

Sin embargo, para horas de la tarde se espera un incremento de las precipitaciones en sectores del sur del litoral Caribe, la región Pacífica y algunas zonas de la región Andina.

Minuto a minuto: así avanzan las elecciones en el país

La UNGRD señaló que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) permanecerá activo durante toda la jornada electoral con el propósito de monitorear las condiciones del territorio y coordinar las acciones necesarias para garantizar el normal desarrollo de los comicios en todo el país.