El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, anunció este domingo una recompensa de hasta $50 millones por información que permita prevenir o capturar a quienes compran votos o intenten cometer los demás delitos electorales en las presidenciales de primera vuelta.

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Además, informó que se ofrecen hasta $1.000 millones por información que contribuya a garantizar la protección de los candidatos presidenciales y hasta $200 millones por datos que permitan anticipar y neutralizar posibles acciones terroristas.

“Si conoce información que ayude a proteger los comicios denuncie a través de la línea anticorrupción 157. Quien intente comprar votos, manipular resultados o afectar la voluntad de los colombianos tendrá que responder ante la justicia”, dijo el jefe de la cartera de seguridad.

Además, al instaló el PMU Electoral, Sánchez confirmó el despliegue de 408.000 integrantes de la Fuerza Pública para garantizar que más de 41 millones de colombianos puedan votar con seguridad y tranquilidad.

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“Con capacidades aéreas, terrestres, marítimas y cibernéticas, custodiamos los más de 13.487 puestos de votación del país: 42% en zonas rurales y 58% en zonas urbanas. Gracias a la articulación con las entidades de control y las instituciones del Estado, Colombia cuenta con las capacidades necesarias para garantizar una jornada electoral libre, segura y transparente”, concluyó el ministro.