En el marco del Plan Democracia, el Comando Aéreo de Combate No. 3, de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, puso en marcha, en la región Caribe, el dispositivo de seguridad para las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo.

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La FAC trabaja para garantizar que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en un “ambiente de tranquilidad y confianza”, con el despliegue de aeronaves y personal en tierra.

“Las misiones de vigilancia y reconocimiento se han intensificado en los departamentos de San Andrés y Providencia, La Guajira, Atlántico, Magdalena, Sucre, Cesar y Bolívar. Estas operaciones se realizan sobre centros urbanos, zonas rurales, corredores viales y puestos de votación, utilizando aeronaves de ala fija, helicópteros y sistemas remotamente pilotados”, se lee en el comunicado de la Fuerza Aeroespacial.

Las autoridades señalaron que desde la Base Aérea Mayor General Alberto Pauwels Rodríguez de Malambo, Atlántico, hombres y mujeres de la institución permanecen en máximo alistamiento para responder de manera oportuna a cualquier requerimiento en cualquier punto del país.

“De esta manera, la Fuerza Aeroespacial Colombiana reafirma su compromiso con la protección y defensa de la seguridad nacional, contribuyendo al cumplimiento de los fines del Estado y asegurando que los colombianos puedan participar en la jornada electoral con plena garantía de sus derechos”, enfatizó la FAC.