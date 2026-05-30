Un drástico giro dio este sábado el caso de Alexánder Avendaño Varela, el turista de 22 años que murió ahogado en el embalse de El Peñol-Guatapé y cuyo cuerpo fue hallado en las últimas horas tras cinco días de búsqueda, por cuenta de un video que muestra una riña registrada momentos antes de que el joven se lanzara al agua.

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@alcguatape/Alcaldía de Guatapé

En el video, que ya se viralizó en redes sociales, se observa una fuerte pelea en el interior de la embarcación en la que departía Alexánder Avendaño. Las imágenes muestran que un numeroso grupo de jóvenes lo estaban agrediendo física y verbalmente.

Mientras el joven estaba en el borde de la embarcación, intentando cubrirse de los golpes, se escucha a una mujer gritando: “¡Ahóguenlo, ahóguenlo, ahóguenlo!”.

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Tras varios minutos de agresiones y ante la amenaza de una nueva arremetida a golpes, Alexánder Avendaño Varela decidió lanzarse a las aguas del embalse, acción que alarmó a unas mujeres que empezaron a gritar: “¡No sabe nadar, no sabe nadar!“.

La grabación captó cómo el joven intentaba mantenerse a flote moviendo sus brazos desesperadamente, pero en menos de un minuto se hundió, sin que ninguna persona que se encontraba en la embarcación se lanzara a ayudarlo.

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“¡Se ahogó, se ahogó!“, se le ve decir a un hombre en la embarcación mientras se llevaba las manos a la cabeza.

Los detalles sobre la muerte de un turista en el embalse El Peñol-Guatapé dieron un giro tras conocerse un video que registra los momentos previos al suceso. El material audiovisual, que ya analizan las autoridades, muestra que el caso comenzó con una fuerte pelea dentro de la… pic.twitter.com/ZtXoQaxC99 — MiOriente (@MiOriente) May 30, 2026

Este material evidenciaría que la muerte de Alexánder Avendaño no se trató de un accidente y ahora las autoridades deberán determinar las responsabilidades en este caso.

Hasta el momento no han trascendido los motivos de la riña que llevó a Avendaño a lanzarse a las aguas del embalse sin saber nadar.

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La búsqueda del cuerpo del joven se extendió durante casi una semana, desde el pasado domingo 24 de mayo, cuando fue reportada su desaparición.