Alfredo Iván Guzmán Valcárcel, coordinador de campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia en el municipio de Tame, en el departamento de Arauca (este), fue liberado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que lo tenía secuestrado desde hacía cuatro días, informó este viernes ese grupo armado.

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“La retención del señor Guzmán Valcárcel, del municipio de Tame (Arauca), se debe a rutinas de seguridad y control territorial que tenemos como ELN”, señala ese grupo en un comunicado.

Guzmán Valcárcel, de 33 años, es hijo del exalcalde de Tame Alfredo Guzmán Tafur y, según el partido de Valencia, el Centro Democrático, ejercía como coordinador de campaña de la candidata en ese municipio.

Tras conocerse el secuestro, el Centro Democrático denunció el hecho y exigió su liberación.

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“Este hecho se suma a los ataques sistemáticos contra simpatizantes y militantes del Centro Democrático en distintas regiones del país. No vamos a callar ni a ceder ante la intimidación”, expresó entonces la colectividad en una publicación en X en la que reclamó su “liberación inmediata”.

El ELN también dejó en libertad a Plácido Ovallos Rangel, de 58 años, a quien había retenido por su presunta vinculación con “el narcoparamilitar Antonio Medina y su banda”, según indicó la guerrilla.

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Arauca es uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado en Colombia, con una fuerte presencia del ELN y de las disidencias de las FARC.

A comienzos de este mes, esa guerrilla anunció que impuso “condenas” de hasta cinco años de “prisión revolucionaria” a dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de tres años a dos policías, todos ellos secuestrados desde mediados del año pasado en ese departamento fronterizo con Venezuela.

“En este departamento quien está cometiendo los peores asesinatos es el cartel del ELN”, afirmó entonces el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, quien, al igual que el presidente Gustavo Petro, califica a esa guerrilla como una organización narcotraficante.