En Valledupar se registró el asesinato de un hombre que se encontraba en el sector conocido como Los Tres Postes, barrio Nueva Esperanza. La víctima recibió al menos cinco impactos de arma de fuego que lo dejaron muerto en el sitio, la noche del pasado jueves.

Le puede interesar: Montería sigue consolidando la generación de empleo y reduciendo la tasa de desempleo

De este caso cuya víctima fue identificada como Carlos Alberto Gutiérrez Orozco, de 35 años, y de ocupación comerciante y escolta privado, las autoridades buscan establecer cuál fue el móvil del crimen y dar con el paradero de los responsables, quienes se movilizaban en una motocicleta, y según versiones de testigos, el parrillero fue el que accionó el arma de fuego.

Inicialmente investigan en los alrededores de la carrera 19 con calle 7, sí hay instaladas cámaras de seguridad que hayan captado el momento del asesinato, cuando Gutiérrez Orozco se encontraba esperando, al parecer, un vehículo que lo recogiera. Al igual que los investigadores realizan entrevistas a los familiares del occiso para la recopilación de información que les permita conducir y esclarecer este caso, que completa 60 asesinatos en la ciudad.

Vea aquí: Más de 6.000 uniformados garantizarán la seguridad electoral en Cesar y La Guajira

Asimismo las autoridades policiales señalaron que esta persona registraba anotaciones judiciales como indiciado en los delitos de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego, con fecha del 19 de abril de 2025. Tráfico, fabricación o porte de estupefaciente, en 2017. Violencia intrafamiliar, en 2024, y daño en bien ajeno en 2013.

Fuentes judiciales indicaron que el pasado 26 de abril la vivienda de Carlos Alberto Gutiérrez Orozco, en el norte de la ciudad fue objeto de varios disparos, ataque del que no resultaron heridos, y una persona fue capturada.

Lea también: Liberan al empresario Brayan Forero tras más de un año de su secuestro en el sur del Cesar

Asimismo se estableció que el fallecido era hermano de una funcionaria de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Valledupar. La velación se realiza en la funeraria de la Catedral Ecce Homo.