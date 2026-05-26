Con estrategia de tecnología y apoyo a la fuerza pública, en el municipio de Becerril, buscan seguir frenando la delincuencia. Así lo dio a conocer alcalde municipal Fabián Martínez, al señalar que realizarán la compra e implementación de cámaras de reconocimiento facial y la ampliación de la estación de Policía, a fin de brindar mayor seguridad a la ciudadanía.

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“Somos el único municipio del departamento del Cesar que vamos a tener cámaras con reconocimiento facial, eso va ayudar que la seguridad del pueblo sea la mejor y con nuestra Policía con todo los uniformados que hemos logrado conseguir la ampliación de la estación de Policía, con esto invitamos que la gente en Becerril viva tranquila”, añadió el mandatario.

Otros de los anuncios que hizo el mandatario es la pavimentación que se ha construido en zonas rurales y vías terciarias permitiendo al campesinado una movilidad confortable y evitar que los productos que se cultivan en el campo no queden represados y con esto dinamizar la economía del municipio.

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“Tenemos ya muchas obras terminadas y otras que ya empezaron y eso ha hecho que los campesinos se puedan movilizar fácilmente y de manera rápida al casco urbano, y también los diferentes barrios que estaban sin pavimentar en el pueblo lo hemos logrado”, expresó el burgomaestre.

De igual manera destacó que ante el Gobierno nacional hay radicado al menos 15 proyectos, en diferentes áreas, que superan los 156.000 millones que han sido gestionados, además de lo relacionado con OCAD PAZ, que han sido de beneficio.

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