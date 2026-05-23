En las últimas horas, un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana presentó fallas mientras realizaba la aproximación final a la pista del Aeropuerto Alfonso López de Valledupar.

Leer más: Capturan a cinco presuntos extorsionistas del Clan del Golfo en zona rural de Montería

Ante la emergencia, la entidad indicó mediante un comunicado que la tripulación aplicó los procedimientos establecidos para este tipo de casos, manteniendo el control de la aeronave y ejecutando un aterrizaje sobre la pista de la terminal aérea de la capital del departamento del Cesar.

Le puede interesar: Hay que priorizar el cierre de Cara ‘e gato: Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación

ANI/Cortesía

“El entrenamiento y reacción oportuna de la tripulación, permitieron ejecutar la maniobra de manera segura”.

Por su parte, la Aeronáutica Civil informó que las operaciones aéreas en el Aeropuerto Alfonso López Pumarejo fueron restringidas hasta cuando la aeronave fue retirada de la pista.