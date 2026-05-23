Se llevó a cabo este viernes la subasta de expansión energética que asegurará la energía para los años 2029 y 2030. En esta oportunidad, se logró una asignación de 4.069 megavatios, además se incorporaron 15 nuevos proyectos de generación eléctrica y una inversión que supera los 16 billones de pesos.

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De acuerdo con el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, la subasta, auditada bajo altos estándares técnicos y regulatorios por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) logró una asignación superior a la demanda media proyectada por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), “fortaleciendo la confiabilidad del sistema eléctrico y enviando una señal clara de seguridad energética y confianza para el país”, señaló.

El Jefe de la cartera de Minas y Energía, afirmó que “muchos decían que esta subasta iba a fracasar, pero hoy podemos decirle al país que fue un éxito total, con nuevos proyectos, más competencia y cerca de $16 billones en inversión”, aseguró.

Lo cierto es que Palma durante la presentación de los resultados aseguró que entre 2011 y 2019 no se realizaron subastas de expansión energética, una “omisión que hoy explica parte de las brechas entre oferta y demanda que enfrenta el país”. Sin embargo, esa afirmación no es cierta ya que de acuerdo con el historial del sector en diciembre de 2011 se adelantó la subasta para el periodo 2015-2016 y, en marzo de 2019, se adjudicó la correspondiente a 2022-2023.

¿Qué es una subasta de expansión?

Cabe recordar que esta subasta de Obligaciones de Energía Firme (OEF), para la vigencia diciembre de 2029 – noviembre de 2030 fue convocada por la CREG mediante la Resolución 101 079 de 2025 y administrada por XM. En el proceso participaron 85 plantas de generación, de las cuales 77 recibieron asignación de OEF: 24 hidráulicas, 22 térmicas, 29 solares y 2 eólicas.

De acuerdo con XM, administrador de la subasta, al Sistema Interconectado Nacional (SIN) se incorporarán 4.069,7 MW de capacidad efectiva neta a partir del 1° de diciembre de 2029. De ese total, 1.546,9 MW corresponderán a proyectos solares, 246 MW a eólicos y 2.276,8 MW a térmicos.

Las 77 plantas con asignación de OEF se distribuyen así: 15 plantas nuevas, que aportarán 12.030.610 kWh/día; ocho plantas con asignaciones previas de OEF que aún no entran en operación comercial, con 2.511.177 kWh/día; dos plantas existentes con obras —una de ellas con ampliación de capacidad— que sumarán 6.040.035 kWh/día; y 52 plantas existentes, con 122.429.561 kWh/día.

En total, la energía firme asignada fue de 143.011.373 kWh/día. De esta cifra, el 55,8 % corresponde a generación hidráulica, con 79.834.080 kWh/día; el 36,4 % a generación térmica, con 52.036.001 kWh/día; el 7,7 % a generación solar, con 11.064.934 kWh/día; y el 0,1 % a generación eólica, con 76.358 kWh/día.

Subastas anteriores

Para el periodo de los años 2027-2028 fue adjudicada en febrero de 2024, mientras que la de 2022-2023 se llevó a cabo en marzo de 2019.

En el caso de la subasta 2015-2016, esta se realizó en diciembre de 2011 y estuvo acompañada por la subasta GPPS (Generación de Plantas y/o Proyectos Especiales) para el periodo 2017-2022. Ambas hicieron parte de un mismo proceso convocado bajo la misma resolución de la CREG.

En ese esquema, las subastas tradicionales estaban dirigidas a proyectos que podían construirse en cerca de cuatro años, mientras que las GPPS buscaban incorporar proyectos de mayor complejidad y largos tiempos de ejecución. Allí entraron proyectos como Hidroituango, Sogamoso, Hidralpor y Termonorte.

La primera subasta de este tipo fue la de 2012-2013, realizada en mayo de 2008, junto con la GPPS 2014-2019. En ese proceso participaron plantas de rápida entrada en operación, como Gecelca 3 y Termocol, así como grandes proyectos hidroeléctricos de largo plazo, entre ellos Cucuana, El Quimbo, Sogamoso e Hidroituango.