La empresa Air-e, encargada del suministro de energía en el Atlántico, Magdalena y La Guajira, informó que las altas temperaturas de las últimas semanas ha incrementado considerablemente el uso de equipos de climatización y refrigeración en hogares, comercios e industrias, especialmente ventiladores, aires acondicionados y sistemas de conservación de alimentos, lo que se refleja directamente en el crecimiento de la demanda de energía.

Le puede interesar: Colombia aseguró 4.069,7 megavatios para el 2029 y 2030 en la nueva subasta de expansión

De acuerdo con la compañía, entre enero y abril de 2025, el consumo acumulado de energía en Atlántico, La Guajira y los municipios del Magdalena donde opera la compañía fue de 3.415 GWh, mientras que en el mismo periodo de 2026 alcanzó los 3.661 GWh. Esto representa un incremento de 246 GWh, equivalente a un crecimiento del 7,2 %.

Asimismo, para mayo de 2026 proyectan una demanda de 1.022 GWh, frente a los 933 GWh registrados en mayo de 2025, lo que representaría un aumento adicional del más de 10%.

“Air-e Intervenida continúa realizando seguimiento permanente al comportamiento de la demanda y fortaleciendo su operación para garantizar la continuidad y confiabilidad del servicio en medio de las condiciones climáticas extremas que enfrenta la región”, finalizaron.

Primeros cortes de luz

Durante las últimas semanas, sectores del municipio de Galapa han enfrentado cortes de luz intermitentes que duran hasta 8 horas. Como consecuencia, múltiples comercios, instituciones y miembros de la comunidad se han visto afectados.

De acuerdo con la empresa Air-e Intervenida, estas desconexiones corresponden a una sobrecarga en los equipos y circuitos eléctricos.

Además: Intercambiador de Alameda del Río suma nuevo tramo y mejora la movilidad en la Circunvalar

“Ante esta situación, y para garantizar la estabilidad de todo el sistema, ha sido necesario reducir las cargas mediante la desconexión de algunos sectores en Galapa, garantizando el suministro de energía al 95% de la población”, anunció Air-e.

Notificaron que, de forma paralela, trabajan en alternativas técnicas para normalizar la situación. Sin embargo, invitaron a los usuarios a tener un uso racional del servicio de energía.

“Es urgente implementar medidas de ahorro como apagar luces y electrodomésticos que no estén en uso, regular el aire acondicionado entre 23 y 24 grados, desconectar equipos en modo de espera y utilizar bombillos LED de bajo consumo”, sugirieron a través del comunicado.