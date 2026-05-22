Hasta este sábado, Barranquilla es el epicentro de la industria odontológica con la realización de la novena edición del Dental Summit Colife, uno de los encuentros más importantes e innovado-res del sector odontológico en Latinoamérica.

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Con la participación de más de 900 asistentes y conferencistas internacionales provenientes de nuevos países, el evento ha logrado reunir ciencia, tecnología, práctica clínica, innovación y nego-cios en una experiencia integral bajo el concepto de odontología 360°.

Enrique Jadad Bechara, director científico del encuentro, explicó que Barranquilla fue escogida como sede por su infraestructura, crecimiento turístico y capacidad para albergar eventos internacionales.

“La ciudad lo tiene todo: hotelería, gastronomía, centros de convenciones y atractivos turísticos. Aquí se unen la ciencia, la tecnología y el Caribe”, manifestó el profesional.

Además, destacó el respaldo de la Alcaldía de Barranquilla, asegurando que el Dental Summit ya es considerado un “evento de ciudad”, con proyección para convertirse en uno de los encuen-tros odontológicos más importantes de la región.

Es de anotar que el Summit se ha consolidado como una plataforma de aprendizaje, actualización y conexión estratégica entre profesionales, industria y academia, posicionando a Barranquilla como epicentro de la transformación de la salud oral.

El académico Pedro Chéverez, proveniente de Puerto Rico, destacó la calidad de la educación continua que se desarrolla en Colombia y aseguró que la combinación entre odontología analógica y digital es clave para ofrecer mejores resultados a los pacientes.

“La tecnología no viene a reemplazar lo tradicional, sino a complementarlo. Colombia se ha convertido en un referente educativo muy importante en esta área”, señaló.

Por su parte, la odontóloga Sandra Romero destacó los avances en implantología y prótesis híbridas para pacientes con pérdida parcial o total de dientes que se socializaron en el evento.

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En ese sentido, explicó que estas nuevas técnicas permiten reemplazar las prótesis removibles por dentaduras completamente fijas, ofreciendo mayor comodidad y una sensación más natural al comer y hablar.