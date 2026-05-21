La Alcaldía de Barranquilla, junto a Carnaval de Barranquilla S.A.S. e Intercultura, presentó la antesala del 8° Encuentro Internacional sobre Estudios de Fiesta, Nación y Cultura, evento que ratifica el compromiso de la ciudad con la memoria, la identidad y el patrimonio cultural.

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En el marco de una rueda de prensa realizada este miércoles 20 de mayo, se dio inicio al ciclo de lanzamiento de este encuentro académico y cultural que tendrá como sede a la capital del Atlántico los días 28, 29 y 30 de octubre, con la Fábrica de Cultura como escenario principal. Durante tres días, la ciudad reunirá a investigadores, hacedores de fiesta y expertos internacionales en torno al eje temático de la ‘Memoria y el Patrimonio Documental’.

La Administración distrital destacó que este evento fortalece la visión de Barranquilla como un territorio donde la cultura y la memoria no solo representan el pasado, sino que se convierten en motores de transformación social en el presente.

Según el comunicado, el lanzamiento también coincide con la conmemoración de los cinco años del Archivo Histórico de Barranquilla, institución clave en la organización del encuentro y en la protección del patrimonio documental de la ciudad.

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Durante su intervención, el alcalde Alejandro Char resaltó los avances en la recuperación de espacios con valor histórico y cultural.

“Hemos implementado estrategias de resignificación del espacio público, como la transformación artística y recuperación de la memoria en callejones del emblemático barrio El Prado, el museo a cielo abierto en Barrio Abajo, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, el Gran Malecón, entre otras estrategias de este tipo demostrando que el arte y la historia transforman realidades”.

La Alcaldía también reiteró la importancia de sus programas de formación y apropiación del patrimonio, entre ellos las Rutas Patrimoniales, el Diplomado en Historia de Barranquilla y el programa Vigías del Patrimonio, orientados a fortalecer el conocimiento ciudadano sobre la historia local.

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Por otro lado, desde Carnaval de Barranquilla S.A.S., el director Juan Carlos Ospino enfatizó el papel de la fiesta como archivo vivo de la memoria colectiva. En este sentido, afirmó que “la construcción de archivos sobre las distintas fiestas del mundo va a permitir ratificar el compromiso que tiene Barranquilla con la memoria, con el archivo. Los archivos son la muestra de ADN de todo lo que se ha construido. Y las fiestas representan un emblema para la humanidad. Ahí hay diálogo de culturas, diálogo de saberes, hay interculturalidad. Y qué bueno que toda esa riqueza venga a Barranquilla”.

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A su vez, la Corporación Intercultura destacó la dimensión internacional del encuentro, que contará con seis mesas temáticas, la participación de investigadores de 12 países y representantes de más de 100 instituciones académicas y culturales. Según Nubia Flórez, el evento busca fortalecer la cooperación internacional y el intercambio de conocimiento en torno a las festividades populares.

Por su parte, la jefa del Archivo Histórico de Barranquilla, Margarita Monsalve Salas, subrayó el papel de la ciudad en la protección de su memoria documental y la importancia de acercar estos procesos a la ciudadanía.

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“Este evento llega, precisamente, en la celebración de los 5 años del Archivo Histórico de Barranquilla. El Archivo es un organismo creado para resguardar y garantizar la memoria y el patrimonio documental de Barranquilla. Nosotros entendimos que somos todos partícipes de la construcción de la historia de la ciudad y por eso hemos venido realizando actividades con el ciudadano y, qué mejor espacio que este encuentro internacional para seguir construyendo memoria y generando afinidad en las nuevas generaciones sobre el patrimonio documental de la ciudad”.

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El encuentro ofrecerá a los asistentes una programación gratuita que incluye ponencias internacionales, exposiciones fotográficas y audiovisuales, lanzamientos editoriales y muestras artísticas de danza y música en vivo, consolidándose como un espacio de acceso abierto al conocimiento y la cultura.

Finalmente, las entidades organizadoras reiteraron la invitación a investigadores, estudiantes, hacedores culturales y ciudadanía en general a inscribirse a través de los canales oficiales de la Alcaldía de Barranquilla, Intercultura y el Archivo Histórico de Barranquilla.