Luego de que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, admitiera el “inminente” riesgo de un apagón en el país ante la llegada de ‘El Niño’, las alarmas se han ido intensificando en el sector energético.

Ante este crítico escenario de sequía que se presentaría por la reducción de las lluvias, los generadores hidráulicos y térmicos advirtieron que para evitar un apagón durante el transcurso del fenómeno climático se debe intensificar el cuidado del agua de los embalses. Según XM, operador del mercado, a diciembre deben estar en el 80 % de su capacidad y a la fecha solo alcanzan el 63 %.

En ese sentido, Natalia Gutiérrez, presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), pidió que se activen las plantas térmicas del país, al tiempo que advirtió que espera que esta acción no sea un motivo para que desde el Ejecutivo los señalen de querer intervenir los precios de la energía, que subirán, aseguró, por el alto costo del gas importado.

“Vamos a tener que encender térmicas desde ya, ojalá sin recibir un ataque del Gobierno por usar gas, que ya no es nacional, sino importado, y por eso va a ser un gas más caro. Lo que quiere decir que vamos a tener una generación más cara y los precios de bolsa van a subir”, afirmó Gutiérrez.

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Acciones de las térmicas

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, explicó que de cara al fenómeno de El Niño, tres plantas ya vienen adelantando estrategias para garantizar su funcionamiento, como la búsqueda de gas disponible en el mercado, especialmente durante los fines de semana, cuando el consumo disminuye.

“Siempre aparecen disponibilidades de gas que las térmicas pueden aprovechar. El año pasado se lograron cerca de 70 millones de pies cúbicos frente a una necesidad de alrededor de 110 millones”, explicó.

Asimismo, señaló que el sector está a la espera de medidas del Gobierno que permitan priorizar el suministro de gas para las plantas térmicas durante los periodos de mantenimiento, especialmente en escenarios de escasez asociados al fenómeno de El Niño.

“Estos mecanismos de priorización serán clave en momentos de condiciones secas, cuando aumenta la demanda de generación térmica”, indicó.

El dirigente gremial subrayó que estas acciones hacen parte de la preparación del sector para enfrentar un escenario de menor generación hidráulica, donde las plantas térmicas juegan un papel fundamental para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico en el país.

El Grupo EPM se prepara ante la posibilidad de la llegada de ‘El Niño’

Por otro lado, el Grupo EPM anunció que viene preparándose para garantizar la sostenibilidad del recurso, reducir los posibles riesgos de racionamiento y aportar a la confiabilidad del sistema eléctrico colombiano.

Es por ello, señaló en un comunicado, que mantienen un monitoreo técnico permanente del nivel de agua en sus embalses, clave para la generación de energía. La empresa resaltó que la generación hidráulica, junto con la térmica, es esencial para la confiabilidad del sistema, y recordó que alrededor del 70 % de la energía en Colombia proviene de plantas hidroeléctricas.

Advirtió además que existe un riesgo estructural en la suficiencia energética en el corto y mediano plazo dado que los últimos meses se ha evidenciado el crecimiento del consumo de energía en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), lo que ha ocasionado una diferencia significativa entre la capacidad de energía firme disponible y la demanda real del sistema.

Ante este panorama, el Grupo EPM viene trabajando para mantener niveles óptimos en sus embalses, con el fin de atender la demanda de energía en condiciones de bajos aportes hídricos.

Actualmente, el nivel agregado de los embalses de energía del país se encuentra en 64.8 %, mientras que los embalses del Grupo EPM registran un nivel de 82.6 %. En lo corrido de mayo de 2026, los caudales de los afluentes que abastecen los embalses del Grupo EPM se han ubicado en 53.9 % del promedio histórico, lo cual indica la necesidad de reducir la generación hidráulica para que las reservas no disminuyan, pues según la meta de almacenamiento definida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), los embalses deben estar por encima del 80 % desde julio y mantenerse así hasta noviembre, de modo que se garantice la confiabilidad energética del país.

El llamado a los ciudadanos para ahorrar agua y energía

Para hacer un uso responsable de la energía, se recomienda utilizar la lavadora con carga completa, optar por bombillos de bajo consumo, encender únicamente las luces necesarias y solo cuando se requieran, y desconectar los aparatos eléctricos que no estén en uso, excepto la nevera.

También se recomienda evitar abrir constantemente la nevera, apagar y desconectar el computador cuando no se utilice, y al cocinar, usar ollas con tapa cuyo fondo sea del mismo tamaño de la parrilla.

Asimismo, se aconseja desconectar los cargadores una vez finalice la carga del celular, tener prudencia con el uso de electrodomésticos que funcionan con resistencias y aprovechar al máximo la luz natural durante el día.

Subir el nivel del embalse de Hidroituango

De acuerdo con la empresa, actualmente la altura a la que puede subir el nivel del agua en el embalse de la central Hidroituango es de 409 metros sobre el nivel del mar (msnm). Sin embargo, su diseño estipula que puede alcanzar un nivel máximo de operación de 420 msnm.

El rango comprendido entre las cotas 409 y 420 msnm aún no se utiliza debido a trámites ambientales en curso ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

Estos 11 metros de diferencia equivaldrían a la energía generada por una planta térmica de 130 megavatios de capacidad o al consumo de una ciudad como Medellín durante 15 días.

La empresa informó que el nivel agregado de los embalses de energía del país se encuentra en 64.8 %, mientras que los embalses del Grupo EPM registran un nivel de 82.6 % con corte al 19 de mayo de 2026.