Hace 100 años, un 2 de mayo de 1926 nació en el municipio de Altamira el gran cantautor antioqueño de música de despecho Luis Bernardo Saldarriaga, quien junto con su primo Luis Ángel, conocido como El Caballero Gaucho, cada uno por su lado, habían conformado toda una exitosa familia musical.

Luis Bernardo se inició desde muy joven cantando bambucos, pasillos y especialmente tangos colombianos. Conformó un primer grupo con el Trío Alma ecuatoriana, seguido de Los Trovadores andinos, y finalmente el muy reconocido dueto de Los Pamperos con su colega Luis Carlos Murillo.Además en alguna ocasión Luis Bernardo hizo presencia pasajera en Los Corraleros de Majagual.

El éxito de este recordado dúo no se hizo esperar, y pronto las principales casas disqueras de nuestro Caribe no dudaron en contratarlos, inclusive la desaparecida Discos Tropical de Barranquilla. Luis Bernardo llegó a ser ejecutivo de una de esas empresas fonográficas. No hubo escenarios de Colombia que no hubieras visitado exitosamente hasta llevar nuestra música a las principales capitales de los Estados Unidos.

Es por eso que consideramos en justicia reconocer el alto valor representado por nuestro centenarista cantautor Luis Bernardo Saldarriaga y el dúo de Los Pamperos que hoy recordamos como verdaderos exponentes de la rica música colombiana.

José Portaccio Fontalvo