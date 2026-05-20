En el marco del Consejo de Ministros celebrado este martes 19 de mayo, el presidente Gustavo Petro se retractó formalmente y ofreció disculpas públicas por haber calificado a un grupo de comunicadoras como “muñecas de la mafia”.

El pronunciamiento responde de manera directa a lo ordenado por la Corte Constitucional del país, que mediante un fallo judicial exigió la corrección de los señalamientos emitidos por el jefe de Estado el año anterior.

La rectificación del mandatario se produjo en estricto cumplimiento de la sentencia SU-432 de 2025 de la Corte Constitucional de Colombia. El alto tribunal determinó que los comentarios vertidos por el presidente sobrepasaron los límites permitidos en el debate público, vulnerando directamente derechos fundamentales de las profesionales de los medios.

Entre las garantías afectadas, el fallo judicial de 88 páginas enumeró el derecho a la no discriminación, el derecho a la libertad de expresión de las mujeres periodistas y el derecho a vivir una vida libre de violencias.

Asimismo, la corporación judicial advirtió sobre el peso de las declaraciones que realiza un jefe de Estado, dada su alta influencia política y pública. De acuerdo con la Corte, la retórica presidencial tiene la capacidad de moldear entornos que pueden resultar favorables o adversos para el ejercicio periodístico, especialmente el de las mujeres.

La sentencia enfatizó que el uso del término “muñecas de la mafia” propicia interpretaciones que restan legitimidad a la autonomía profesional, proyectando la idea de que las reporteras actúan “al servicio de un tercero, sin capacidad de decisión”.

Durante su intervención ante el gabinete, el presidente Petro detalló las razones jurídicas que lo llevaron a emitir sus disculpas en dicho espacio y no a través de una transmisión oficial obligatoria. El mandatario argumentó que, según la sentencia C-1172 de 2001 de la Corte Constitucional, las alocuciones presidenciales están reservadas de forma exclusiva para asuntos de carácter urgente, una condición que un acto de excusa no cumple.

Por otra parte, el jefe de Estado trajo a colación un fallo de tutela de la Sección Tercera del Consejo de Estado, fechado el 16 de septiembre de 2025. Según explicó el líder político, dicha providencia determinó que cualquier alocución del presidente debe ser verificada de manera previa por la Comisión de Regulaciones de Comunicaciones. Al respecto, el mandatario manifestó: “Esto se llama censura previa prohibida por la Constitución”.

A pesar de sus discrepancias conceptuales con las interpretaciones de los tribunales, el presidente subrayó su respeto por el marco legal del país. “Pero nosotros acatamos, que no significa no criticar. Una cosa es acatar, otra cosa es no pronunciarse. No nos obliga al silencio. La libre expresión es la libre expresión”, sostuvo Petro. Añadió, además, que prefirió no postergar el acto a la espera de nuevas precisiones jurídicas sobre el formato de su mensaje, señalando que “las periodistas afectadas no tienen por qué esperar más”.

El origen de la controversia se remonta a una ceremonia oficial celebrada hace algunos meses. “El 30 de agosto de 2024, en la posesión de la defensora del Pueblo (…) pronuncié las expresiones ‘las periodistas del poder, las muñecas de la mafia’, entre comillas”, recordó el propio mandatario durante el Consejo de Ministros.

En acatamiento a la resolución del alto tribunal, que concluyó que dichos calificativos requerían una enmienda pública, el dirigente procedió a la retractación formal. “Hoy las retiro formalmente de mi voz pública”, declaró.

Para cerrar su pronunciamiento, Petro dirigió un mensaje de desagravio directo a las trabajadoras de los medios de comunicación, destacando de manera explícita su valor social y profesional en el país: “Las mujeres que hacen periodismo en Colombia de ese grupo no son muñecas de la mafia. Son ciudadanas autónomas, profesionales, libres y parte sustancial de lo que mantiene en pie la democracia colombiana. A las periodistas aludidas y a todas las mujeres que ejercen este oficio en el país”.