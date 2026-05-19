La ministra ecuatoriana de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, afirmó este martes que Ecuador prepara una respuesta a la Comunidad Andina (CAN), después de que el organismo pidiera el pasado 7 de mayo a Ecuador y Colombia retirar los aranceles recíprocos, según dijo en una entrevista con el medio de televisión Ecuavisa.

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El plazo otorgado por la CAN vence esta semana, tras conceder diez días hábiles a ambos países para reducir al 0 % las tasas aplicadas en su intercambio comercial.

Actualmente, Ecuador mantiene un arancel del 100 % a determinados productos colombianos, que se reducirán al 75 % el próximo 1 de junio, mientras que Colombia elevó sus tasas para ciertos productos ecuatorianos de entre el 35 % y el 75 %.

“Ecuador no desacata, somos respetuosos de la decisión que ha tomado CAN”, señaló la canciller, quien indicó que en el proceso participa la Procuraduría del Estado y el Ministerio de Producción, entre otros.

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Sommerfeld añadió que Ecuador “siempre va a estar defendiendo sus intereses” y pidió a Colombia “tomar conciencia” de la situación en la frontera común donde el narcotráfico ha permeado “durante casi dos décadas hacia territorio ecuatoriano mediante el uso de sus puertos, vías y aeropuertos”.

Además, y en el marco de las próximas elecciones presidenciales colombianas que se celebrarán el 31 de mayo, señaló que Ecuador está “abierto al diálogo” y a que se haga un “trabajo conjunto”, como en “gobiernos anteriores”, para elevar las capacidades de ambos países y brindar seguridad a las poblaciones de la zona fronteriza.

Tras la petición de la CAN de suprimir los aranceles, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró el 8 de mayo que no tenía “ningún problema” en acatar las órdenes del organismo, pero el Gobierno ecuatoriano no se había pronunciado hasta ahora.

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La guerra comercial la inició el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para presionar a Petro con el argumento de que su administración no estaba haciendo lo suficiente para combatir al narcotráfico.

Por parte de Ecuador, los aranceles fueron progresivamente en aumento, a medida que la tensión entre los dos países se incrementaba, pues comenzaron en el 30 % para después pasar al 50 % y posteriormente al 100 % desde el 1 de mayo, aunque se reducirán al 75 % el próximo 1 de junio.

Mientras, Colombia impuso en respuesta aranceles del 30 % a los productos ecuatorianos pero tuvo más cautela en seguir la escalada, pues dio marcha atrás en su intención de responder a los aranceles del 100 % de manera recíproca y finalmente optó en aplicar tasas diferenciadas que pueden ir más allá del 30 % en algunas partidas.

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