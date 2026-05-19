En medio de la noticia de la muerte de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que fue sacada en mal estado de salud de una clínica estética en el sur de Bogotá y de quien no se supo su paradero durante seis días, se conoció un caso similar, esta vez en Ibagué, Tolima.

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De acuerdo con la denuncia, se trata de una mujer de 23 años de edad, cuya identidad no fue revelada, que tuvo que ser hospitalizada de emergencia luego de realizarse una lipotransferencia en un centro estético del barrio Jardín de la capital tolimense.

La Secretaría de Salud de Ibagué detalló que el lugar no estaba autorizado para realizar procedimientos invasivos. Por esto, las autoridades correspondientes procedieron a cerrar el lugar para realizar una inspección.

Yennifer Guzmán, secretaria de Salud de Ibagué, explicó que la denuncia fue recibida el pasado lunes 11 de mayo y, de inmediato, los funcionarios de la entidad activaron una respuesta institucional para verificar la situación.

“En este momento podemos entregar un parte de tranquilidad:la paciente se encuentra estable y recibiendo el tratamiento médico requerido, el cual no le ha sido negado y, por el contrario, se le ha garantizado desde su ingreso a la institución de salud”, señaló Yennifer Guzmán en un video.

Agregó la funcionaria sobre el caso que en una visita al lugar donde se realizó el procedimiento estético, de nombre Piel Canela, detectaron que no contaba con los permisos requeridos para este tipo de procedimientos invasivos.

“En estos espacios únicamente pueden realizarse tratamientos superficiales que no representen riesgos para la salud. Por eso, es fundamental verificar que cuenten con la debida autorización, habilitación y acreditación para prestar servicios estéticos o plásticos invasivos, y que el personal encargado sea idóneo y esté debidamente capacitado”, recomendó la Secretaría de Salud.