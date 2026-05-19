Yonis Mauricio Oviedo Trespalacios, alias Tres pelos, considerado por las autoridades de integrar bandas dedicadas al hurto, en todas sus modalidades, fue condenado a la pena privativa de la libertad de tres años.

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La decisión, por hallarlo responsable del delito de hurto calificado en concurso con concierto para delinquir, es del Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo, con funciones de conocimiento que además lo inhabilitó por el mismo tiempo para ejercer derechos y funciones públicas.

Le negaron a alias ‘Tres pelos’ la suspensión condicional de la ejecución de la pena, así como la sustitución de la prisión intramuros por la prisión domiciliaria, por lo que esta condena la debe pagar en un centro penitenciario y carcelario, y de paso también le fue negada la redención de la pena por concepto de trabajo y estudio que pidió su defensor.

Los hechos que dieron origen a esta investigación se remontan al 29 de agosto del año 2023 en el interior de un punto de Multipagas en los alrededores de la Plaza de Majagual de la ciudad de Sincelejo, de donde se llevaron cerca de 10 millones de pesos e hirieron a uno de los tres trabajadores.

Igualmente fueron víctimas de hurto unos clientes que estaban en dicho local.