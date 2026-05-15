Los operativos desarrollados en las últimas horas por la Policía Nacional en el departamento de Sucre permitieron la captura de cinco ciudadanos por porte ilegal de armas, además de incautarse de cuatro de estas, entre revólveres y pistolas.

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Cuatro de las aprehensiones ocurrieron en la ciudad de Sincelejo y una más en el corregimiento de Bremen.

De acuerdo con el reporte del comandante de la Policía en Sucre, coronel Aymer Fredy Alonso Triana, uno de los aprehendidos es un presunto integrante del Clan del Golfo. Se trata de Luis Fernando Tovar Del Toro, ‘Barba’, a quien aprehendieron en desarrollo de diligencias de allanamiento y registro efectuadas en inmuebles de los barrios Botero y San Miguel, de Sincelejo, donde le hallaron e incautaron un revólver calibre 38 mm y una pistola calibre 9 mm, además 17 cartuchos calibre 9 mm, 6 cartuchos calibre 38 mm, 7 cartuchos 9 mm y dos celulares iPhone.

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Cortesía Policía de Sucre

Otras dos capturas que ocurrieron en Sincelejo, en la Urbanización La Bucaramanga, fueron las de Guillermo Alexánder Cassiani Therán, de 36 años, natural de Barranquilla, y José Luis Peña Fonseca, de 27 años, natural de Caracas, Venezuela, por fabricación, tráfico o porte de arma de fuego.

El procedimiento policial se registró luego de que el Centro Automático de Despacho alertara sobre las características de dos sujetos que presuntamente habrían hurtado a dos ciudadanos en La Bucaramanga.

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Cortesía Policía de Sucre

Con esta información las patrullas iniciaron la persecución e interceptaron a los sospechosos, a los que les hallaron un revólver Smith & Wesson calibre 38, con 6 cartuchos del mismo calibre. Además recuperaron dos pulseras de oro y dos relojes marca TechnoMarine, elementos que presuntamente habrían sido hurtados en el hecho delictivo. En el procedimiento también fue incautada una motocicleta marca Suzuki, color negro, de placa UNU-57E.

Un juez los aseguró

Y en el corregimiento Bremen aprehendieron a José Gregorio Penneht y José David González Sierra, por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, pues les hallaron en su poder un revólver calibre 38 mm, 12 cartuchos del mismo calibre y dos celulares.

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Según las autoridades, estos dos ciudadanos presuntamente pertenecerían al Clan del Golfo. A José David González lo enviaron a la cárcel, mientras que a José Gregorio Penneht le concedieron la detención domiciliaria.

Cortesía Policía de Sucre

Esta acción policial se desarrolló cuando unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) adelantaba planes focalizados en el sector de convergencia de los municipios de Sincelejo, Morroa y Corozal, y observaron el paso de una motocicleta sin placa, cuyos ocupantes asumieron una actitud sospechosa al notar la presencia de los uniformados.