Con motivo del estreno exclusivo en cines de Star Wars: The Mandalorian and Grogu, Cine Colombia lanzó un concurso que llevará a uno de los fanáticos de la saga hasta Orlando, Florida, para vivir una experiencia inspirada en la vida espacial. El premio será un viaje para dos personas al Kennedy Space Center Visitor Complex, uno de los lugares más emblemáticos de la exploración espacial y desde donde despegaron algunas de las misiones más importantes de la NASA, incluyendo programas Apollo y distintos lanzamientos históricos.

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El ganador tendrá un viaje para dos personas, con tiquete y hospedaje para recorrer el Kennedy Space Center Visitor Complex, un espacio reconocido mundialmente por acercar a los visitantes a la historia y el futuro de la exploración espacial. La experiencia permitirá conocer de cerca cohetes reales gigantes, recorrer exhibiciones sobre misiones espaciales, visitar el famoso Space Shuttle Atlantis —el transbordador que realmente viajó al espacio— y acceder a simuladores inmersivos que recrean la sensación de un lanzamiento espacial.

Para participar, las personas deberán comprar dos o más boletas para The Mandalorian & Grogu antes del 14 de junio de 2026 en cualquier teatro de Cine Colombia, registrar sus datos y códigos de las boletas en www.cinecolombiaexperiencias.com y conectarse a una trivia en línea que se realizará el lunes 15 de junio de 2026.

La dinámica de la trivia estará centrada en preguntas sobre el universo Star Wars y la película The Mandalorian & Grogu. El ganador será quien responda correctamente el mayor número de preguntas en el menor tiempo posible. Todos los detalles para conectarse a la trivia serán enviados al correo electrónico registrado durante la inscripción.

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Únicamente podrán ingresar a la trivia quienes hayan registrado previamente sus boletas dentro de la actividad promocional.

La actividad estará vigente entre el 4 de mayo y el 14 de junio de 2026 para compras realizadas exclusivamente en Cine Colombia. Podrán participar personas mayores de edad, residentes en Colombia y con visa americana y pasaporte vigentes.