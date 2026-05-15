El cortometraje colombiano ‘No Nacido’, dirigido por la tomasina Liannys Badillo Acosta y producido por Oswaldo Mercado Pérez, continúa su recorrido internacional tras ser seleccionado para integrar el Fantastic Pavilion Vertical Cinema Cannes 2026, una de las nuevas apuestas del cine de género dentro del Marché du Film del Festival de Cannes.

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La obra hace parte de una muestra internacional dedicada exclusivamente al cine vertical en formato 9:16, centrada en el terror, la fantasía, la ciencia ficción y el thriller psicológico. La selección reúne 28 proyectos provenientes de 17 países, consolidando un espacio que explora nuevas formas narrativas adaptadas a los hábitos contemporáneos de consumo audiovisual.

Con una duración de 3 minutos y 59 segundos, No Nacido construye una experiencia sensorial fragmentada que dialoga con el cuerpo, la culpa y la percepción de su protagonista. El cortometraje aborda el juicio social y el dolor femenino desde una mirada íntima y contemporánea, utilizando el lenguaje del thriller psicológico para explorar emociones profundamente humanas.

La historia sigue a Juana, una mujer acusada de un aborto encontrado en la tubería de su casa mientras atraviesa un fuerte dolor físico y emocional. A medida que intenta sostener su inocencia, la presión del entorno y el señalamiento social comienzan a fragmentar su realidad. El resultado es una pieza inquietante sobre la culpa, la violencia simbólica y los ciclos del dolor que enfrentan muchas mujeres.

“No Nacido nace de la necesidad de hablar sobre el cuerpo femenino desde un lugar incómodo, íntimo y emocional. Queríamos construir una experiencia sensorial que permitiera al espectador sentir el peso del juicio y de la culpa sobre el cuerpo de una mujer”, señala Liannys Badillo Acosta.

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Cortesía

El proyecto fue desarrollado inicialmente dentro de la sección Cartagena Fantastic durante la edición 65 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, específicamente en la categoría Selección Rodaje, un espacio enfocado en el impulso de nuevas narrativas latinoamericanas del cine de género. Como parte de esta iniciativa, el cortometraje fue realizado durante el desarrollo del festival en la ciudad de Cartagena de Indias.

El rodaje se llevó a cabo en el Hotel Bella Vista y en distintos espacios del Centro Histórico de Cartagena de Indias, integrando la ciudad como un elemento narrativo fundamental dentro de la propuesta visual y atmosférica de la obra.

La participación de No Nacido en Cannes hace parte de una conversación más amplia sobre la evolución del lenguaje audiovisual y el crecimiento del cine vertical como formato narrativo. En los últimos años, la expansión de plataformas móviles y microcontenidos ha transformado la relación entre el espectador y la imagen, permitiendo que nuevas generaciones de realizadores experimenten con estructuras visuales y experiencias inmersivas pensadas para dispositivos móviles.

La selección oficial incluye proyectos de países como México, China, España, Alemania, Colombia, Perú, Dinamarca, Brasil, Argentina, Uruguay y Reino Unido, reuniendo tanto cineastas emergentes como directores reconocidos dentro del cine fantástico internacional.

Además Will Smith protagonizará el thriller de acción ‘Supermax’

No Nacido forma parte además de una nueva generación de obras colombianas que exploran el cine fantástico y el thriller psicológico desde perspectivas autorales, íntimas y contemporáneas, ampliando las posibilidades del cine nacional dentro de escenarios internacionales especializados.