A seis años y medio del nacimiento de la dupla más icónica de la galaxia, el 21 de mayo aterriza en cines ‘Star Wars: The Mandalorian And Grogu’, la nueva película de Lucasfilm que lleva a la pantalla grande a los protagonistas de la serie original de Disney+ ‘The Mandalorian’.

Lea Convocatoria abierta para la tercera edición de Lab Macondo

En el film, el cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) y Grogu se suman a las fuerzas de la Nueva República para proteger las conquistas de la Rebelión, en una galaxia en la que los señores de la guerra imperiales siguen dispersos.

‘Star Wars: The Mandalorian And Grogu’es una cita obligada en cines por múltiples motivos. Estos son cinco de ellos.

Din y Grogu por siempre

Los conocimos en noviembre de 2019, cuando la primera temporada de ‘The Mandalorian’ desembarcó en Disney+. A lo largo de esas entregas y de las dos temporadas siguientes, la conexión entre Din Djarin y su hijo y aprendiz, Grogu, fue tan especial que merecía una historia épica para la gran pantalla.

“Su historia comenzó con Mando como un protector muy reacio de este niño misterioso llamado Grogu. A lo largo de sus increíbles aventuras, ambos se volvieron muy unidos. Mando ahora ha centrado su atención en proteger a su hijo y prepararlo para el futuro y, en la película, esa dinámica tiene muchos giros sorprendentes y emocionantes”, adelanta el actor Pedro Pascal.

Aquí Stanley Tucci y la razón por la que volvió a Italia: “Escuchar esas historias es realmente importante”

Con relación al vínculo entre los personajes protagonistas, el coguionista y productor Dave Filoni comenta: “Mando y Grogu forman un gran equipo, y la dinámica padre-hijo es conmovedora. Además, es fácil identificarnos con ella. Es una historia sobre el aprendizaje…. Sobre una generación que le enseña a la siguiente”.

Francois Duhamel/Lucasfilm Ltd. (L-R) The Mandalorian (Pedro Pascal) and Grogu in Lucasfilm's THE MANDALORIAN AND GROGU. Photo by Francois Duhamel. © 2026 Lucasfilm Ltd™. All Rights Reserved.

Incorporaciones épicas

Junto a Mando y Grogu, la nueva película presenta a dos nuevos personajes interpretados por grandes talentos. Por un lado, se une al universo de Star Wars la legendaria actriz Sigourney Weaver, quien da vida a la coronel Ward.

“Es una piloto de caza X-wing. Pertenece a la generación de la era de la Rebelión. Ha pasado toda su vida luchando por la República, y peleando contra el Imperio y todo lo que representa. Y se toma su trabajo muy en serio”, cuenta Weaver, al tiempo que revela que Ward recluta a Din Djarin para una misión que requiere su conjunto de habilidades particulares. A medida que la historia avanza, ambos empiezan a sentir un respeto mutuo.

La otra gran incorporación a la galaxia es la del actor Jeremy Allen White, reconocido por su trabajo en la serie original de FX El oso. White interpreta a Rotta, hijo de Jabba the Hutt. El nuevo personaje le permite al director, productor y coguionista Jon Favreau explorar un tipo diferente de relación padre-hijo. “Todos conocemos a Jabba. ¿Cómo es ser su hijo y cómo se le puede dar mayor profundidad a ese personaje?”, se pregunta el realizador.

Además La quinta temporada de ‘Bridgerton’ se estrenará en 2027, rompiendo con la tradición

Nicola Goode/Lucasfilm Ltd. Director Jon Favreau and Pedro Pascal on the set of Lucasfilm's THE MANDALORIAN AND GROGU. Photo by Nicola Goode. © 2026 Lucasfilm Ltd™. All Rights Reserved.

Una galaxia cada vez más impactante

En cada película o serie de acción real de Star Wars, la construcción de los mundos donde transcurren las historias es un desafío extraordinario que queda en manos de algunos de los mejores creadores de la industria. En ‘Star Wars: The Mandalorian And Grogu’, la monumental tarea recayó en los diseñadores de producción Doug Chiang y Andrew L. Jones, quienes abordaron el proyecto con el enfoque artesanal que caracteriza a la saga.

Combinando el uso de locaciones reales con la construcción de sets físicos de gran escala y majestuosos entornos digitales, la talentosa dupla dio vida al mundo de la película como nunca antes. “El objetivo es siempre el realismo y el anclaje emocional para hacerte sentir algo, para hacerte sentir que estás en un lugar real con personajes reales, aunque nunca hayas visto estos vehículos o estos droides antes”, explica Favreau.

La historia introduce un entorno nuevo llamado Shakari, así como el planeta Nal Hutta. El primero, con un aspecto áspero que evoca la ciudad de Chicago, se construyó en un depósito enorme en el centro de Los Ángeles, con fuerte inspiración en la realidad y en películas de ciencia ficción de las décadas del 70 y 80 como Blade Runner. Nal Hutta, en tanto, comprendió un estudio entero que se convirtió en el pantano, con lagos, árboles gigantes y pastizales.

También Louisa Levy explica cómo llevó ‘Off Campus’ a la televisión: “Queríamos mostrar ejemplos de masculinidades no tóxicas”

Por fuera de los entornos físicos, el equipo recurrió a un conjunto de herramientas deliberadamente expansivo, diseñado para funcionar a escala cinematográfica. “Estamos usando tecnologías de animación stop-motion. Tecnologías de miniaturas. Y luego, por supuesto, CG y animación por computadora de última generación producida por ILM. Para mí fue como estar en un parque de diversiones poder trabajar con todas estas leyendas cuyo trabajo vi al crecer; y escribir cosas que sabía que solo podían lograrse apoyándose en todas estas tecnologías y técnicas”, concluye Favreau.

Justin Lubin/Lucasfilm Ltd. (L-R) Mandalorian (Pedro Pascal) and Colonel Ward (Sigourney Weaver) in Lucasfilm's THE MANDALORIAN AND GROGU. Photo by Justin Lubin. © 2026 Lucasfilm Ltd™. All Rights Reserved.

IMAX: una experiencia sensorial única

‘Star Wars: The Mandalorian And Grogu’ no solo es una cita imperdible en cines. Es una cita imperdible en IMAX. La película fue concebida especialmente para este formato de proyección de pantalla gigante, sonido inmersivo de alta precisión y mayor resolución de imagen, que ofreció a los cineastas una oportunidad emocionante de expandir el alcance y la escala de la historia de formas completamente nuevas.

“Hay algo sumamente poderoso en una imagen que llena todo tu campo de visión periférico, y un sonido que no solo escuchas, sino que sientes. Al trabajar con IMAX y abrazar ese lienzo más amplio, podemos usar el formato de cámara adecuado, las lentes adecuadas y, sobre todo, un diseño de producción que aprovecha el encuadre ampliado”, explica Favreau.

Lea Berlín se despide robando a ‘La dama del armiño’

La magia de Ludwig Göransson

Junto al maestro John Williams, ya ocupa un lugar en el olimpo de los compositores de la música de Star Wars el artista sueco ganador de tres premios Oscar® Ludwig Göransson. Tras dar vida a la banda sonora de la serie The Mandalorian —por la obtuvo dos premios Emmy®—, Göransson está detrás de las composiciones del nuevo film. “La música siempre ha sido uno de los narradores más importantes de Star Wars. El trabajo de Ludwig Göransson nos da esa conexión con la mitología, pero también permite que esta historia tenga su propio ritmo y su propia voz”, declara Favreau.

Cuenta Göransson que, si bien la música de The Mandalorian siempre se concibió como una experiencia cinematográfica, en esta oportunidad tuvo más tiempo para pensar y componer, y para reflexionar sobre temas nuevos que se integran a los anteriores.

Aquí ‘En la zona gris’: Henry Cavill y Jake Gyllenhaal protagonizan lo nuevo de Guy Ritchie

“Esta vez contamos con una orquesta mucho más grande, pasando de una orquesta de 70 músicos a una de 106 músicos, lo que proporcionó un sonido más amplio y más pleno que definitivamente se sentirá en la sala de cine”, agrega el compositor, al tiempo que señala que también se sumó un coro de 64 personas. “La voz humana tiene un poder asombroso, así que jugamos bastante con eso”, concluye.