A través del Informe Técnico Diario de Condiciones Hidrometeorológicas, Alertas y Pronósticos (ITD) del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se dio a conocer que la gran mayoría de municipios en el Atlántico están en alerta por amenaza por incendios de la cobertura vegetal.

De acuerdo con la entidad, están en alerta naranja los municipios Barranquilla, Galapa, Puerto Colombia, Soledad y Tubará. Por otra parte, están en alerta amarilla los territorios de Baranoa, Juan De Acosta, Malambo, Palmar De Varela, Piojó, Polonuevo, Sabanagrande, Sabanalarga, Santo Tomás y Usiacurí.

Ideam

En el Caribe

Por otra parte, en alerta roja se encuentran los municipios de Albania, Dibulla, Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia, en La Guajira, así como El Retén y Puebloviejo, en Magdalena.

La alerta naranja también aplica para Ciénaga de Oro y Montería, en Córdoba; Barrancas y Hatonuevo, en La Guajira, y Aracataca, Ciénaga, Pivijay, Remolino, San Sebastián de Buenavista, Santa Marta, Sitio Nuevo y Zona Bananera, en Magdalena.

Y finalmente, en la amarilla están San Andrés, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; Planeta Rica, en Córdoba; Fonseca, San Juan del Cesar y Urumita, en La Guajira; Algarrobo y Sabanas de San Ángel, en Magdalena; y Corozal, San Benito Abad, San Onofre y Santiago de Tolú, en Sucre.

Incendios eléctricos en Barranquilla

El Cuerpo de Bomberos de Barranquilla alertó sobre un aumento de incendios en viviendas y comercios debido a las altas temperaturas que atraviesa la ciudad y otros sectores del Caribe colombiano.

Según el comandante Edwin Pacheco, muchas de estas emergencias están relacionadas con el sobrecalentamiento de redes eléctricas y la sobrecarga de electrodomésticos conectados a una misma línea de energía.

"Se nos han disparado los incendios de todo tipo, especialmente los incendios eléctricos. Esto por los recalentamientos que hay al momento de que existe demasiado electrodoméstico cargado en una sola línea de energía. Eso aumenta la temperatura del cable”, detalló.