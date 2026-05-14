El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, hizo entrega este jueves de Playa Pescadores, un nuevo proyecto productivo en Puerto Colombia que le apunta a transformar en empresarios a los pescadores tradicionales del municipio.

La obra de cuatro mil metros cuadrados, separados en áreas de almacenamiento y venta de pescado, fue pensada con el objetivo de transformar el entorno y mejorar las condiciones de vida de los pescadores.

Así lo explicó a EL HERALDO el gobernador Verano: “Está basada en la pesca, basado en sus pescadores, basada en las facilidades que ellos mismos diseñaron, pidieron, y, de una u otra manera, hubo con ellos una dinámica con la propia alcaldía, de tal manera que creo que lo que hay en este momento para mostrar es fruto de un proceso creativo de mucha gente, y que todos aportaron su experiencia y su conocimiento, y esperamos que esto resulte en un mayor beneficio, en una mayor actividad económica en Puerto Colombia”

Verano destacó la transformación de la comunidad: “De una pesca artesanal, estamos pasando a una pesca ya mucho más tecnificada, y, obviamente, que eso nos va a dar mejores cantidades, mejores tamaños, una oferta gastronómica cada vez superior, y eso es lo que estamos, sin ninguna duda, avanzando. Además, se complementa con lo que es el muelle y que es compacto”.

Señaló que esto es parte del proceso de transformación de la banda costera del Atlántico, la cual apuntan se vuelva un epicentro turístico que compita ante Cartagena y Santa Marta.

“Es todo una ribera, o sea, es crear una ribera caribe que va desde el Tajamar hasta Galerazamba. Cada una de las playas va a tener un destino, cada una de las playas va a tener un apoyo, una un proceso productivo. Salinas del Rey, lo que tenemos en Punta Astillero, Santa Verónica, a algunas se le han construido espolones, a las otras se han construido playas, a las otras se le han construido estaderos, de tal manera que, finalmente, sea un sector totalmente productivo”, cerró.

A su turno, Plinio Cedeño, alcalde del municipio, enfatizó las nuevas condiciones que se han entregado para el disfrute de la comunidad de pescadores.

“Con esto dignificamos, no solamente a los pescadores de Colombia, sino que vamos a mejorar la economía, el bienestar social de más de 540 familias que dependen su sustento diariamente de esta actividad. Hoy entregamos unos sitios dignos, con cuartos fríos, con enfriadores, cuchillos profesionales y con todas las herramientas necesarias para que ellos puedan comercializar el pescado fresco”, apuntó.

El mandatario municipal señaló que hasta se ha dotado de iluminación y seguridad para darle todas las garantías a pescadores y clientes: “Vamos a estar con una iluminación LED de última tecnología, seguridad privada, lo que va a garantizar que podamos encontrar pescado en Puerto Colombia casi que las 24 horas del día pescado fresco, acabado de traer de las lanchas. Pero, además, entregamos materia prima y vamos a estar acompañándolos. Pasaron de ser unos pescadores artesanales a convertirse en los empresarios de la pesca en todo el territorio porteño”.

Modesto Enrique de la Hoz Becerra, presidente de la asociación de entidades de pesca artesanal del municipio de Puerto Colombia, conformada por 23 asociaciones, valoró positivo qué significa para los pescadores este nuevo espacio.

“Bueno, esa es una oportunidad inmensa, porque va a contribuir en el desarrollo económico de este sector, es más, de la comunidad, porque vamos a contribuir en la seguridad alimentaria del municipio, porque antes teníamos que vender el pescado en la misma playa, teníamos que guardarlo en nuestras casas, pero ahora mismo nos concentramos en el centro de acopio, que va a ser la empresa de los pescadores en el municipio de Puerto Colombia”, apuntó.

Playa Pescadores ya inició operaciones y además recibió una lancha para que los pescadores del sector puedan realizar su faena, gracias a 23 kits profesionales entregados como parte del proyecto.