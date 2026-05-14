La prelista de 55 jugadores que dio el entrenador Néstor Lorenzo para la participación de Colombia en el Mundial, ha dejado bastantes polémicas.

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Uno de los que dejó el mensaje más controversial fue el atacante cartagenero Roger Martínez, quien se mostró muy disgustado por no ser incluido.

“Increíble. El segundo jugador con mejor promedio de gol colombiano. 23 goles en 30 partidos y quedan dos fechas. Peleando por ser el mejor de la temporada en una liga que es mejor que muchas, donde hay jugadores de los mejores del mundo”, dijo en su cuenta de Instagram.

El bolivarense, que ha disputado 30 partidos en la Liga de Arabia y ha anotado 22 goles y ha marcado otro tanto en la Copa, afirmó que él nunca se escondió.

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“Siempre que tuve la oportunidad nunca me cagu., aun sin jugar en mi posición natural muchas veces, pero no sabes un carajo. Más de lo mismo pero ahí fue”, manifestó.

Roger Martínez, así como otros nombres como el de José Enamorado, de buen presente en Gremio, no fue incluido en la prelista del entrenador Néstor Lorenzo de cara al Mundial.