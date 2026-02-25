Tras un año de su llegada al Al-Taawon FC, equipo de la Liga Pro de Arabia Saudita, el delantero cartagenero Roger Martínez, de 31 años, se destaca como uno de los máximos goleadores del torneo.

El martes 24 de febrero el colombiano anotó el gol que evitó la derrota de su club, que iba perdiendo 1-0 ante el Al-Hilal, líder del torneo. Martínez convirtió un tiro penal en el minuto 45+4. Finalmente, el encuentro -válido por la jornada 10 de la Liga de Arabia Saudita- quedó en empate 1-1.

🇨🇴 GOOOL de Roger Martínez. El colombiano marcó el 1-1 de #AlTaawoun ante #AlHilal, al 45'+4



Es la anotación #17 del delantero en lo que va de la Liga de Arabia

Con este tanto, Roger Martínez lleva 17 goles en la Saudí Pro League y 18 en toda la temporada, además de dos asistencias.

⏱+45..



هددددددف تعادل للذئاب سجله روجر 🥷💛



التعاون 1 - 1 الهلال #التعاون_الهلال

Estas cifras lo posicionan como el cuarto máximo goleador de la competencia, a cinco goles del líder de la lista: el británico Ivan Toney, del Al-Ahli Saudi F. C.

Más cerca aún se encuentra del portugués Cristiano Ronaldo, del Al-Nassr F. C., quien lo supera por cuatro goles.

El atacante portugués está a tan solo 35 goles de llegar a la mítica cifra de los 1.000.

Roger Martínez llegó en enero de 2025 al Al-Taawon FC tras no lograr un acuerdo económico con Racing Club de Argentina para renovar su contrato, lo que lo llevó a buscar nuevas oportunidades y decidirse por otro reto internacional en el fútbol asiático.

Martínez firmó un contrato con Al-Taawon hasta junio de 2026, poniendo rumbo a un nuevo capítulo en su carrera.

Al-Taawon, dirigido por el entrenador brasileño Péricles Chamusca, es un equipo modesto de Arabia Saudita, pero con una gran hinchada. El club juega en el estadio King Abdullah Sport City y, a pesar de no tener una historia de gran cantidad de títulos, se mantiene competitivo en la liga.