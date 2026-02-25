Una de las revelaciones en la actual edición de la Liga de Campeones es un colombiano: Camilo Durán, quien juega en el fútbol azerí con el Qarabag y que este martes 24 de febrero de despidió de la competición luego de quedar eliminado en los playoffs tras de perder contra el Newcastle United con un global de 9-3.

En el partido de vuelta, que ganaron los ingleses con marcador de 3-2, el delantero samario anotó uno de los goles de su equipo. Con ese tanto Durán llegó a 5 goles e igualó la marca de Radamel Falcao García en la Champions como uno de los colombianos con más goles anotados en una edición.

🇨🇴⚽ Camilo Durán, 5⃣ goles en la Champions esta temporada.#UCL pic.twitter.com/aavnH176iZ — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) February 24, 2026

El ‘Tigre’ también anotó esa cantidad de goles en la misma competición en la temporada 2016 - 2017, en la que alcanzó las semifinales con el AS Mónaco convirtiéndose en el segundo jugador colombiano con más anotaciones en una sola edición.

Ese ranking lo lidera Jackson Martínez que en la 2014-2015 anotó 7 tantos con el Porto.

En esta Champions, la primera que disputó en su carrera, Durán disputó los 10 partidos de su equipo, le anotó un gol al Benfica en su debut, uno al Ajax, dos al Eintracht Frankfurt y el más reciente ante Newcastle United. También dio una asistencia.

En la Liga Premier de Azerbaiyán, el samario suma 19 partidos, 2 goles y 3 asistencias. El Qarabag es parcialmente segundo por lo que estaría clasificando a la segunda ronda de la Conference League.