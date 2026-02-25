Tras sellar su pase a la siguiente fase de la Copa Libertadores 2026, el lateral derecho del Carabobo Fútbol Club Alexander González denunció públicamente haber sido blanco de cánticos xenófobos durante el partido disputado en Chile ante Huachipato.

El defensor utilizó sus redes sociales para compartir un video grabado desde las tribunas del estadio CAP, donde se escucha a un grupo de aficionados entonar frases ofensivas dirigidas a los venezolanos.

En el material difundido por el propio futbolista se oye la frase: “Tiene hambre, el veneco tiene hambre”, repetida por parte de la hinchada local una vez finalizado el compromiso.

“No hay mejor victoria que una victoria contundente. La verdad teníamos más hambre, pero de goles, porque fuimos mucho más”, escribió el jugador.

Antes de publicar el video, el lateral ya había compartido un extenso mensaje en el que pidió respeto hacia el logro conseguido por el equipo vinotinto. En su declaración resaltó el significado del triunfo fuera de casa y el esfuerzo colectivo.

“Hoy como venezolanos hemos dado un golpe en la mesa aquí en Chile”, expresó. Además, dedicó palabras de agradecimiento a los cerca de 200 aficionados que viajaron para acompañar al club en territorio chileno.

En su pronunciamiento también cuestionó las generalizaciones ofensivas: “Nos generalizan como muertos de hambre, venecos y demás”, manifestó, evidenciando su malestar por lo ocurrido.

Más allá de la polémica, el Carabobo ganó 1-0 en el partido de ida y volvió a imponerse 2-1 en la vuelta disputada en el estadio CAP de Huachipato, cerrando la serie con un global de 3-1.

Con este resultado, el equipo avanzó a la tercera ronda del torneo continental, donde se medirá ante Sporting Cristal de Perú en busca de un lugar en la fase de grupos.

Los fanáticos lo que denuncia es que, hasta el momento, ni la Conmebol ni los clubes involucrados han emitido comunicados oficiales sobre lo denunciado por González.

En casos similares, el reglamento disciplinario de competiciones internacionales contempla sanciones económicas e incluso deportivas si se comprueba conducta discriminatoria desde las tribunas.