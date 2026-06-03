Está feliz, pero con los pies en la tierra. El entrenador Alfredo Arias se mostró tranquilo luego de la goleada 3-0 de Junior ante Nacional, este martes, en el estadio Romelio Martínez, por el juego de ida de la final de la Liga-I.

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El estratega explicó que plantearon algo similar a lo que se venía haciendo en los últimos juegos y que sus jugadores supieron leer el partido.

“Tiene cierta similitud a lo que planteamos en Bogotá y acá ante Santa Fe, aunque con alguna variabilidad en alguna referencia o relevo. Necesitábamos que Peña revelara muy bien, que los laterales también lo hicieran y por suerte los jugadores lo hicieron muy bien. La efectividad es fundamental, en algunos partidos no lo habíamos tenido y hoy (este martes) lo fuimos”, manifestó en rueda de prensa.

“Eso habla muy bien de mis jugadores, de mi equipo. Este rival ha sido el mejor a lo largo del semestre y hoy (este martes) lo superamos. Es el primer tiempo de un partido de 180 minutos, viene la parte más difícil. Tenemos que abstraernos de triunfalismo, no nos podemos distraer, a nosotros no nos sobra nada, no nos ha sobrado nada y así tenemos que llegar a Medellín. La alegría, el orgullo de estar en este equipo y tener un grupo de jugadores como estas personas”, complementó.

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El timonel uruguayo señaló que todo es mérito de los jugadores por la actitud con la que encararon el encuentro.

“Siempre el mérito es de los jugadores. A veces los técnicos ayudamos a que pierdan, pero el jugador es el dueño de este juego. Tengo buenos jugadores, pero más que nada buenas personas. Aquellos que no fueron citados estuvieron dándole aliento a sus compañeros. Este es un juego de nosotros, porque juegan 11 y entran cinco más. Entrenan 25. Mi equipo, mis jugadores, han entendido y saben que nos vamos a poner duros para cualquier rival. Nos ha tocado en todas las canchas ir a competir, lo hemos hecho bien. Nos falta el paso más difícil de dar, que tiene que ver con los días previos al partido”, afirmó.

El uruguayo explicó que irán con la misma idea de ganar el partido en el Atanasio Girardot.

“No hay partido igual, no hay acción de juego igual. Trataremos de ir con la idea que hemos planteado durante todo el semestre. No podemos cambiar eso, no hay tiempo para cambiar. Tenemos que corregir lo que no hemos hecho bien, iremos en busca del primer gol”, apuntó.

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“Hay un trabajo táctico y estratégico para controlar a un equipo como Nacional, no lo puedes hacer improvisando porque tienen buenos jugadores y un técnico que han hecho una campaña espectacular. Vamos a tener que esforzarnos mucho. Seguramente no será el mismo partido, tenemos que pensar en el plan A, B y C, porque el partido va a ser largo”, agregó.

El timonel dijo que seguirán con los pies sobre la tierra.

“Estando concentrados, bien ubicados, con los pies sobre la tierra, porque no hemos ganado nada, solo la mitad de algo. Enfrentamos una serie contra un equipo muy fuerte, esa es la manera, poniendo los pies en la tierra y sabiendo todo”, señaló.

Por último, Alfredo Arias destacó el “coraje” que ha tenido su equipo en este semestre.

“El coraje o tener valentía nunca viene de pensar en derrotas. El coraje y la valentía vienen del deseo de ganar. Enfrentar la vida como lo hace la gente afuera. Muchos que vinieron saben que se tienen que levantar todos los días, ir al trabajo, que apenas llegan al fin de mes, pero se levantan por sus hijos, padres, hermanos, por ellos mismos, eso es el coraje. Mis jugadores son corajudos porque se levantan siempre. Difícil que perdamos dos partidos de seguidos. Estoy orgulloso de mis jugadores. Tenemos más deseo de ganar que miedo a perder”, concluyó.