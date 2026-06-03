El presidente Gustavo Petro criticó este martes 2 de junio a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por expresar su “respaldo completo y total” al candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta de las elecciones del próximo 21 de junio y pidió a los ciudadanos “votar en plena libertad”.

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Desde sus redes sociales, el mandatario colombiano afirmó que con la intervención de otros países “muere la libertad”.

“Cuando un país interviene en las decisiones de otro país. Muere la libertad. Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie”, expresó Petro en X.

Y agregó: “Lucho toda una generación joven de neogranadinos y neogranadinas al lado de Bolívar y Nariño para darnos Libertad y Soberanía. Si el corazón del mundo pierde su libertad y soberanía se apaga la esperanza del mundo y de Colombia”.

Cuando un país interviene en las decisiones de otro país. Muere la libertad.



Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie.



Luchó toda una generación joven de neogranadinos y neogranadinas al lado de Bolívar y Nariño para… https://t.co/aCviv6UwCj — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 3, 2026

La felicitación de Trump llega horas después de que la Registraduría Nacional de Colombia informara que el escrutinio de la primera vuelta coincide en un 99,94 % con el conteo preliminar del domingo que dio a De la Espriella como el más como el más votado, seguido por el izquierdista Iván Cepeda, candidato de Petro.

En su cuenta de Truth Social, Trump describió a De la Espriella como un líder “inteligente, fuerte y decidido” que lucha por su país y aseguró que, de llegar a la Presidencia, impulsaría el crecimiento económico, la creación de empleo, el comercio, la lucha contra el crimen y el narcotráfico, así como el restablecimiento de la “ley y el orden”.

El mandatario estadounidense también destacó la importancia de la segunda vuelta para el futuro de Colombia y para la relación bilateral con Estados Unidos, al señalar que el aspirante colombiano se enfrentará a un candidato de la que él llama “izquierda radical” en los comicios definitivos.

Trump afirmó además que era un “honor” otorgar a De la Espriella su respaldo, citando tanto sus logros profesionales como su apoyo político al presidente estadounidense, y concluyó asegurando que ‘El Tigre’ no decepcionará al pueblo colombiano.

Abelardo De la Espriella agradece a Trump

Pocos minutos bastaron para que el candidato presidencial Abelardo De la Espriella respondiera al apoyo expresado por el presidente de los Estados Unidos de cara a la definitiva segunda vuelta presidencial el 21 de junio.

Ante los halagos del republicano, el líder del movimiento Defensores de la Patria aseguró que “Estados Unidos es determinante para combatir el crimen y el narcoterrorismo en nuestro país”.

“Estoy muy honrado de recibir el apoyo decidido del presidente Donald Trump y su gobierno, y sé que en la era del Tigre, haremos una llave como nunca antes la ha tenido Colombia con Estados Unidos”, comentó en su cuenta de X. Por su parte, en entrevista con Semana manifestó que con Washington mantiene “muy buenas relaciones” y “desde hace muchos años”.

“Para poder liberar a Colombia de una buena vez de tanto dolor y de tanta violencia. Por supuesto, también en el tema comercial. Los Estados Unidos son nuestro primer socio comercial. En la era del tigre, esas relaciones con los Estados Unidos para combatir el crimen y llevar el comercio entre las dos naciones a un lugar nunca antes visto serán determinantes y fundamentales. Lo vamos a hacer”, agregó en el citado medio.