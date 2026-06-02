El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, ganador de las elecciones de primera vuelta del pasado domingo, denunció este martes ante el país y la comunidad internacional que el presidente Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda “tienen un plan para robarse la segunda vuelta presidencial”.

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Esto, agregó, a través de “una operación coordinada que incluye desinformación, compra masiva de votos, intervención indebida y la preparación de un estallido social para generar caos”.

En este sentido, expresó el abogado y empresario ‘outsider’: “Perdiste, Petro. El pueblo colombiano ya decidió y no vamos a permitir que nos arrebaten la libertad”.

“El país debe entender, como lo he denunciado desde antes de ser candidato, que Petro está dando paso tras paso para robarse las elecciones,” afirmó.

El país debe entender, como lo he denunciado desde antes de ser candidato, que Petro está dando paso tras paso para robarse las elecciones.



Para ello acude a todas las formas de lucha: ha creado un ambiente de desinformación, tendiendo un manto de duda sobre la transparencia del… https://t.co/4l7IJQXy8V — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 2, 2026

Sobre el plan que reveló, precisa además que “Petro ha construido deliberadamente un ambiente de duda sobre la transparencia del sistema electoral colombiano, una postura falsa y exhortó a las misiones de observación internacional a desmentir de manera expresa, dado que han acompañado el proceso y conocen de primera mano su transparencia”.

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Así mismo, señala que “con la complacencia de unos órganos de control que guardan silencio, el Gobierno ha repartido dinero público para financiar lo que describió como la mayor compra de votos en la historia de Colombia, concentrada especialmente en la región Caribe”.

De igual modo, comenta, “la intervención directa del presidente en la campaña: durante la última semana antes de la primera vuelta, Petro salió de gira para cerrar la campaña de Iván Cepeda, en una participación indebida en política que se sumó a las diez investigaciones que ya cursaban en su contra por el mismo motivo.

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Tras la primera vuelta del 31 de mayo y al verse derrotado en las urnas, Petro optó por no reconocer los resultados. Esa misma instrucción fue trasladada a la campaña de Cepeda".

Y criticó que “se han reportado alertas a las autoridades sobre posibles movilizaciones de diversos sectores sociales que podrían derivar en situaciones de inestabilidad en los días previos a la jornada electoral”.